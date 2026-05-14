Reacţia unui turist străin, care a zburat 13 ore pentru concertul Metallica din Bucureşti

A fost o seară incendiară pe Arena Naţională, unde legendarii trupei Metallica au făcut un show de zile mari. Peste 60.000 de fani heavy metal veniţi din toată ţara au fost prezenţi pe stadion. Şi nu doar cei care au avut bilet s-au bucurat de experienţă. Sute de fani s-au adunat pe străzile din împrejurimi ca să asculte piesele preferate.

Peste 60.000 de oameni şi-au trăit visul aseară pe Arena Națională. Atât stadionul, cât și străzile din împrejurimi au fost arhipline. Mulți fani care nu au prins bilete au venit până la intrare doar pentru a asculta câteva fragmente din cele mai cunoscute melodii, cele cu care toţi au crescut.

"Am intrat şi cu o oră mai devreme pe site şi tot nu am apucat, dar tot am venit aici să ascultăm. Probabil aş fi prins bilete doar că mi s-au părut destul de scumpe, aşa că am zis că totuşi e once in a lifetime, aşa că merită să vin măcar aici", spun oamenii.

Concertul din cadrul turneului M72 nu a dezamăgit pe nimeni. Fanii au cântat la unison cu artiștii. "E sentimentul acela când simţi cum îţi bate inima în ritmul tobelor şi în ritmul muzicii. Este exact acel sentiment când vezi adolescenţi, oameni de vârsta mea, oameni mai mari decât mine, şi este o atmosfera de 3 ore în care eşti realmente fericit. Am fost împreună, am cântat, am dansat, e wow", a declarat Alessandra Stoicescu.

Oameni din toate colţurile ţării au venit să trăiască atmosfera live. "Vibraţie, emoţie, muzica lor este veşnic tânără şi mă bucur că au fost foarte mulţi tineri şi foarte mulţi tineri de vârsta mea. Sunt din Galaţi, am venit special să văd concertul".

"Am zburat 13 ore doar pentru a ajunge la concert şi nu a dezamăgit. Scena a fost frumoasă, Metallica este minunată, mulţumim pentru ospitalitate! Este despre a fi aici împreună cu toţi oamenii, cu familia Metallica, şi iubesc Bucureştiul, iubesc România şi iubesc Metallica", spun turiştii străini.

Cei care au încercat să-şi cumpere bilete pe ultima sută de metri au avut parte de suprize neplăcute: ţepele online. Printre victime se află şi Horia Constantinescu, fostul şef al ANPC. "Am stat la coadă, am mers la pas şi când m-am apropiat de ultimul filtru, am aflat că biletul meu nu era ceea ce trebuie. Se întâmplă şi la case mai mari. Biletele la concertul celor de la Metallica s-au dovedit a fi o ţeapă".

Așa cum și-a obișnuit fanii, Metallica a ales ca pentru momentul special al serii să cânte piesa "Cine ești tu oare?" de la trupa Compact. Următorul concert va fi în Polonia.

