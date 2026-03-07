Horoscop săptămânal 9-13 martie. Zodiile care primesc veşti excelente pe plan financiar

Horoscopul săptămânii următoare martie aduce schimbări importante pentru multe zodii, pe fondul unor aspecte astrologice puternice. Trigonul dintre Mercur și Jupiter deschide oportunități în plan financiar și profesional, iar revenirea lui Jupiter în mers direct deblochează situații care au stagnat în ultimele luni. Spre finalul săptămânii, conjuncția dintre Nodul Nord și Neptun în Pești aduce revelații, emoții intense și momente decisive în dragoste, bani și carieră.

Horoscop săptămânal 9-13 martie Berbec

Săptămâna debutează cu o claritate mentală neașteptată, datorită unui trigon între Mercur și Jupiter care îți facilitează accesul la informații confidențiale sau la resurse pe care le credeai pierdute. Miercuri, Jupiter își reia mersul direct în semnul Racului, aducând o relaxare binevenită în atmosfera din cămin. Dacă în ultimele luni au existat tensiuni legate de spațiul de locuit sau de o figură parentală, acum lucrurile încep să se așeze de la sine. Punctul culminant al săptămânii are loc vineri, când marea conjuncție dintre Nodul Nord și Neptun în Pești îți activează zona subconștientului și a izolării.

BANI: Trigonul de luni dintre Mercur și Jupiter îți aduce o veste excelentă legată de o primă, o moștenire sau o returnare de taxe. Poți primi un e-mail oficial prin care ești anunțat că un dosar de finanțare a fost aprobat. Profesional, acest aspect te ajută să obții sprijinul unui investitor discret care crede în ideile tale. Odată cu revenirea lui Jupiter în mers direct, investițiile imobiliare sau planurile de renovare a sediului firmei primesc undă verde. Poți semna un contract de închiriere avantajos sau poți găsi o soluție de refinanțare a unui credit ipotecar care îți eliberează o sumă importantă de bani lunar.

DRAGOSTE: În plan emoțional, începutul săptămânii favorizează discuțiile profunde, aproape terapeutice, cu partenerul de viață. Puteți lămuri împreună o temă tabu care a creat distanțare în trecut. Miercuri, când Jupiter revine în mers direct, armonia revine în familie. Este un moment ideal pentru a organiza o cină cu rudele sau pentru a lua o decizie importantă privind extinderea familiei sau achiziționarea unei case împreună cu persoana iubită. Vineri, sub influența marii conjuncții Nodul Nord și Neptun în Pești, poți trăi o stare de dor intens sau de conexiune sufletească cu cineva aflat la distanță sau cu cineva din trecut.

Horoscop săptămânal 9-13 martie Taur

Această perioadă este marcată de o expansiune a cercului tău social și de o comunicare excelentă în cadrul parteneriatelor. Trigonul de luni între Mercur și Jupiter îți oferă ocazia de a negocia contracte sau de a stabili acorduri verbale care se vor dovedi extrem de profitabile. Miercuri, Jupiter își încheie retrogradarea, ceea ce deblochează comunicarea cu frații, vecinii sau procesele de învățare. Dacă ai întâmpinat dificultăți în finalizarea unui curs sau în obținerea unei autorizații, acum drumul este liber. Vineri, marea conjuncție dintre Nodul Nord și Neptun în Pești îți activează sectorul grupurilor și al proiectelor colective.

BANI: Luni, Mercur în aspect cu Jupiter facilitează semnarea unor parteneriate comerciale noi. Poți încheia o vânzare importantă sau poți primi o ofertă de colaborare prin intermediul unui partener de afaceri existent. Este un moment bun pentru a-ți prezenta portofoliul în fața unor clienți noi. Revenirea lui Jupiter în mers direct miercuri deblochează fluxul de numerar legat de vânzări, comerț online sau activități de curierat. Dacă ai avut blocaje în primirea unor mărfuri sau în procesarea unor comenzi, săptămâna aceasta totul se accelerează.

DRAGOSTE: Partenerul poate veni cu o propunere de călătorie sau de studiu comun care vă entuziasmează pe amândoi. Miercuri, reluarea mersului direct al lui Jupiter îmbunătățește relația cu anturajul partenerului, eliminând neînțelegerile mai vechi. Poți participa la un eveniment social local unde te vei simți în centrul atenției alături de persoana iubită. Vineri, marea conjuncție Nodul Nord și Neptun în Pești aduce un moment de magie în viața socială. Poți cunoaște pe cineva la o petrecere sau la un eveniment cultural care să îți pară a fi sufletul pereche.

Horoscop săptămânal 9-13 martie Gemeni

Trigonul de luni dintre Mercur și Jupiter îți aduce o ușurință în rezolvarea sarcinilor administrative și o comunicare fluidă cu subalternii sau colegii de birou. Ai capacitatea de a vedea imaginea de ansamblu acolo unde alții se pierd în detalii. Miercuri, Jupiter își reia mersul direct în zona resurselor tale, ceea ce indică o creștere a încrederii în forțele proprii și o mai bună gestionare a talentelor native. Vineri este ziua cea mai intensă, deoarece marea conjuncție dintre Nodul Nord și Neptun în Pești îți activează sectorul carierei și al imaginii publice.

BANI: Luni, aspectul dintre Mercur și Jupiter te ajută să obții un instrument de lucru nou sau să negociezi condiții de muncă mai bune care îți vor crește productivitatea. Poți găsi o metodă de a automatiza o sarcină repetitivă, economisind timp și bani. Miercuri, reluarea mersului direct al lui Jupiter îți deblochează veniturile provenite din munca proprie. Dacă ai așteptat o mărire de salariu sau plata unor facturi restante, acum este momentul în care banii încep să intre în cont. Vineri, marea conjuncție Nodul Nord și Neptun în Pești poate aduce o schimbare de direcție profesională fulgerătoare.

DRAGOSTE: În relațiile sentimentale, săptămâna începe cu o dorință de a pune ordine în treburile casnice comune, ceea ce reduce stresul în cuplu. Miercuri, odată cu revenirea lui Jupiter în mers direct, te simți mai stăpân pe emoțiile tale și mai capabil să îți exprimi nevoile afective fără teamă. Poți fi atât de absorbit de succesul profesional sau de o nouă viziune despre viitor, încât să neglijezi nevoile partenerului. Dacă ești singur, poți fi atras de o persoană cu un statut social înalt sau de cineva pe care îl admiri profesional, însă interacțiunea poate fi marcată de o idealizare excesivă.

Horoscop săptămânal 9-13 martie Rac

Luni, trigonul dintre Mercur și Jupiter îți oferă o deschidere mentală extraordinară și capacitatea de a-ți exprima creativitatea într-un mod care atrage admirația celor din jur. Miercuri, când Jupiter pornește direct, vei simți cum un val de optimism și vitalitate îți inundă viața. Proiectele personale care au stagnat din toamna trecută încep acum să se miște cu o viteză uimitoare. Vineri, marea conjuncție dintre Nodul Nord și Neptun în Pești îți activează sectorul studiilor înalte, al călătoriilor lungi și al filozofiei de viață. Poți avea o revelație spirituală profundă sau poți decide brusc să pleci într-o călătorie inițiatică.

BANI: Poți obține profit dintr-un hobby sau dintr-o activitate speculativă, dar bazează-te pe datele pe care le ai la dispoziție. Miercuri, odată ce Jupiter redevine direct în zodia ta, oportunitățile de expansiune financiară apar prin simpla ta prezență și încredere în sine. Vineri, marea conjuncție Nodul Nord și Neptun în Pești poate aduce confuzie în chestiuni legate de comerțul exterior, export-import sau taxe vamale. Nu investi în cursuri academice scumpe vineri fără a verifica acreditările, deoarece entuziasmul tău pentru cunoaștere te poate face să arunci cu banii pe fereastră pentru diplome care nu au nicio valoare practică.

DRAGOSTE: Viața ta romantică este plină de culoare luni, când un mesaj sau o discuție cu cineva drag îți poate readuce zâmbetul pe buze. Dacă ai copii, relația cu ei se îmbunătățește considerabil prin dialog. Miercuri, cu Jupiter direct în semnul tău, devii mult mai generos în iubire și mai dornic de aventură. Dacă ești într-o relație, partenerul va fi încântat de noua ta stare de spirit și de dorința de a explora noi orizonturi împreună. Vineri, conjuncția Nodul Nord și Neptun în Pești poate aduce o întâlnire cu o persoană de altă naționalitate sau dintr-o altă cultură, care să te fascineze total.

Horoscop săptămânal 9-13 martie Leu

Luni, trigonul Mercur-Jupiter facilitează discuții extrem de utile în sânul familiei, poate legate de o moștenire sau de administrarea unor bunuri comune. Miercuri, Jupiter revine în mers direct în zona ta de retragere și subconștient, ceea ce înseamnă că protecția divină de care te-ai bucurat din umbră devine mai activă. Vineri, marea conjuncție dintre Nodul Nord și Neptun în Pești îți activează sectorul transformărilor profunde și al resurselor partajate. Poți trece printr-o experiență care să îți curețe complet bagajul emoțional negativ. Este un moment de mare sensibilitate în care poți simți stările celorlalți ca pe ale tale, ceea ce te poate lăsa epuizat.

BANI: Luni, poți primi o veste bună privind un credit, o asigurare sau un ajutor financiar venit din partea familiei. Este o zi bună pentru a discuta despre gestionarea banilor deținuți la comun cu partenerul. Miercuri, Jupiter pornește direct, ceea ce poate debloca o sumă de bani care a fost înghețată în conturi de economii sau în litigii. Vineri, marea conjuncție Nodul Nord și Neptun în Pești aduce un risc major de confuzie financiară. Poți fi victima unei fraude online sau poți face o investiție proastă bazată pe o intuiție greșită. Nu semna contracte de împrumut vineri și nu te lăsa atras în scheme financiare care par să ofere profituri fără efort.

DRAGOSTE: Începutul săptămânii este ideal pentru a discuta despre stabilitatea emoțională și despre nevoile de siguranță în cuplu. O discuție sinceră acasă, luni, poate repara fisuri vechi. Miercuri, revenirea lui Jupiter în mers direct îți aduce o pace interioară care se va reflecta în relația cu celălalt. Vei fi mai puțin defensiv și mai dornic să ierți greșeli minore. Vineri, influența Nodului Nord și a lui Neptun în Pești în sectorul intimității poate aduce o experiență sexuală sau emoțională de o intensitate copleșitoare. Există însă și riscul de a te lăsa manipulat emoțional de un partener care își plânge de milă pentru a obține controlul asupra ta.

Horoscop săptămânal 9-13 martie Fecioară

Luni, trigonul dintre Mercur și Jupiter îți oferă un talent oratoric deosebit, facilitând succesul în vânzări, negocieri sau prezentări publice. Poți primi un mesaj important de la un colaborator care îți deschide noi perspective de dezvoltare. Miercuri, Jupiter își reia mersul direct în sectorul prietenilor și al planurilor de viitor, ceea ce înseamnă că susținerea socială de care ai nevoie pentru a-ți atinge scopurile redevine disponibilă. Vei constata că prietenii sunt mai săritori și că cercurile în care te învârți devin mai influente. Vineri, marea conjuncție dintre Nodul Nord și Neptun în Pești are loc exact în sectorul parteneriatelor tale.

BANI: Luni, Mercur te ajută să închei un contract favorabil sau să negociezi o reducere pentru un serviciu de care ai nevoie în afacerea ta. Este o zi excelentă pentru activități de marketing și comunicare. Miercuri, Jupiter în mers direct aduce vești bune privind profiturile dintr-un proiect colectiv sau o sponsorizare pe care o așteptai de mult. Un investitor care s-a retras anul trecut ar putea reveni cu o propunere concretă. Vineri, marea conjuncție Nodul Nord și Neptun în Pești poate aduce o situație neclară într-o asociere.

DRAGOSTE: Luni, micile escapade sau discuțiile lejere despre viitor vă apropie. Miercuri, viața socială comună se dinamizează; puteți fi invitați la o nuntă sau la o petrecere unde vă veți simți excelent împreună cu prietenii. Vineri, însă, marea conjuncție Nodul Nord și Neptun în Pești în sectorul căsătoriei poate aduce fie o logodnă, fie o deziluzie profundă. Dacă relația ta este solidă, puteți trăi momente de o tandrețe incredibilă, simțindu-vă suflete pereche. Dacă relația este șubredă, neptunismul poate aduce la suprafață minciuni sau infidelități pline de confuzie.

Horoscop săptămânal 9-13 martie Balanță

Luni, trigonul dintre Mercur și Jupiter îți aduce o idee genială pentru a-ți crește veniturile sau pentru a obține o facilitate la locul de muncă. Miercuri, Jupiter pornește direct în sectorul carierei tale, ceea ce reprezintă un semnal excelent pentru avansare. Proiectele profesionale care au fost puse pe pauză primesc acum recunoaștere și resurse pentru a fi finalizate. Vineri, marea conjuncție dintre Nodul Nord și Neptun în Pești îți activează sectorul muncii de zi cu zi și al sănătății. Te poți simți copleșit de sarcini care par să nu aibă un sfârșit clar sau poți trăi o stare de confuzie legată de un diagnostic medical.

BANI: Luni, Mercur în aspect cu Jupiter îți facilitează o discuție despre salariu sau despre achiziționarea unor instrumente de lucru mai performante. Miercuri, Jupiter direct în zona carierei poate aduce o promovare sau o oportunitate de a lucra la un proiect de anvergură care vine cu beneficii financiare substanțiale. Relația cu superiorii se îmbunătățește, iar aceștia devin mai generoși. Vineri, marea conjuncție Nodul Nord și Neptun în Pești avertizează asupra unor erori în gestionarea sarcinilor financiare de rutină.

DRAGOSTE: În plan sentimental, săptămâna începe cu o stare de bine derivată din stabilitatea financiară pe care o construiești împreună cu partenerul. Puteți face planuri pentru achiziționarea unor bunuri de uz casnic. Miercuri, succesul tău profesional îi face pe cei dragi mândri, iar partenerul îți va oferi tot sprijinul necesar pentru a străluci în public. Vineri, conjuncția Nodul Nord și Neptun în Pești poate aduce o tensiune subtilă cauzată de oboseala acumulată. Poți fi atât de dedicat muncii sau unei cauze umanitare, încât să uiți de promisiunile făcute persoanei iubite. Există riscul ca viața de zi cu zi să devină haotică, ceea ce poate genera reproșuri.

Horoscop săptămânal 9-13 martie Scorpion

Luni, trigonul dintre Mercur și Jupiter îți oferă o putere de pătrundere și o elocvență care îi va lăsa pe toți fără replică. Este momentul ideal să îți prezinți ideile, să scrii sau să negociezi în favoarea ta. Miercuri, Jupiter pornește direct în sectorul studiilor, al călătoriilor și al spiritualității, ceea ce îți deschide porțile către cunoaștere. Dacă ai avut blocaje în relația cu străinătatea sau cu instituțiile de învățământ, acestea se vor dizolva acum. Vineri, marea conjuncție dintre Nodul Nord și Neptun în Pești are loc în sectorul creativității, al iubirii și al copiilor. Poți trăi un moment de inspirație divină sau poți începe o operă de artă care să aibă un impact profund asupra publicului.

BANI: Luni, Mercur te ajută să identifici o oportunitate de profit prin intermediul unor informații pe care alții le ignoră. Miercuri, Jupiter în mers direct facilitează câștigurile din activități legate de educație, turism sau editare de carte. Poți primi confirmarea unei burse sau a unei colaborări externe care îți va rotunji veniturile. Vineri, marea conjuncție Nodul Nord și Neptun în Pești aduce un avertisment major în privința speculațiilor financiare. Nu juca la bursă și nu investi în criptomonede vineri, deoarece probabilitatea de a pierde bani din cauza unei evaluări greșite sau a unei manipulări de piață este uriașă.

DRAGOSTE: Sectorul tău amoros este sub o influență extrem de puternică vineri. Dar până atunci, luni, o discuție pasională și clară cu partenerul poate reaprinde flacăra în cuplu. Miercuri, planificarea unei călătorii romantice într-o destinație exotică poate deveni realitate, deoarece Jupiter deblochează resursele necesare. Vineri, marea conjuncție Nodul Nord și Neptun în Pești poate aduce marea iubire sau o aventură romantică. Dacă ești singur, întâlnirea cu cineva vineri va avea un aer fatalist, simțind că acea persoană este răspunsul la toate rugăciunile tale.

Horoscop săptămânal 9-13 martie Săgetător

Luni, trigonul dintre Mercur și Jupiter îți aduce o înțelegere profundă a unor procese psihologice proprii, facilitând o discuție vindecătoare cu cineva apropiat sau cu un terapeut. Miercuri, Jupiter, guvernatorul tău, își reia mersul direct în sectorul resurselor comune și al transformărilor. Aceasta este o veste excelentă, deoarece vei simți cum viața ta se deblochează la mai multe niveluri. Obstacolele care păreau insurmontabile încep să se evapore, iar tu îți recapeți optimismul legendar. Vineri, marea conjuncție dintre Nodul Nord și Neptun în Pești îți activează sectorul casei și al familiei. Te poți simți copleșit de emoții legate de trecutul tău sau de o situație confuză acasă.

BANI: Luni, Mercur te ajută să descoperi o modalitate ingenioasă de a economisi sau de a gestiona mai bine datoriile. Poți afla despre o facilitate bancară care te avantajează. Miercuri, reluarea mersului direct al lui Jupiter în zona banilor altora poate aduce vestea aprobării unui credit, a unei subvenții sau a primirii unei moșteniri. Dacă ești implicat într-o afacere cu un partener, profiturile încep să crească vizibil. Vineri, marea conjuncție Nodul Nord și Neptun în Pești avertizează asupra unor cheltuieli majore legate de casă sau familie care nu au fost prevăzute.

DRAGOSTE: Partenerul va fi refugiul tău în fața agitației exterioare. Miercuri, odată cu Jupiter direct, viața sexuală și conexiunea profundă cu celălalt se îmbunătățesc, aducând mai multă încredere reciprocă. Vineri, influența Nodului Nord și a lui Neptun în Pești în sectorul familiei poate crea o atmosferă de basm acasă, dar și una de sacrificiu excesiv. Poți simți nevoia să îngrijești un membru al familiei sau să te ocupi exclusiv de nevoile partenerului, uitând de tine. Există riscul unor neînțelegeri cu rudele din cauza unor secrete care ies la suprafață într-un mod distorsionat.

Horoscop săptămânal 9-13 martie Capricorn

Luni, trigonul Mercur-Jupiter îți oferă oportunitatea de a încheia contracte solide sau de a avea discuții lămuritoare cu partenerul de viață sau de afaceri. Miercuri, Jupiter revine în mers direct chiar în sectorul relațiilor tale. Aceasta este una dintre cele mai bune perioade pentru a oficializa o relație, pentru a găsi un asociat de încredere sau pentru a câștiga un proces legal. Vineri, conjuncția dintre Nodul Nord și Neptun în Pești îți activează sectorul comunicării, al studiilor scurte și al anturajului apropiat. Mintea ta devine un burete care absoarbe informații subtile, dar poți avea dificultăți în a rămâne concentrat pe detalii tehnice.

BANI: Luni, Mercur facilitează o negociere salarială sau semnarea unui contract care îți asigură venituri constante. Miercuri, Jupiter direct în zona parteneriatelor îți poate aduce un client mare sau o oportunitate de a te asocia cu o persoană influentă care dispune de capital. Succesul tău financiar este acum strâns legat de capacitatea de a lucra în echipă. Vineri, marea conjuncție Nodul Nord și Neptun în Pești aduce un risc de erori în contractele scrise. Dacă lucrezi în domenii precum publicitatea, scrisul sau transportul, vineri poți avea o idee genială care să devină virală, dar asigură-te că ai drepturile de autor bine protejate.

DRAGOSTE: Dacă în ultimele luni au existat ezitări în cuplu, acum drumul este clar spre o mai mare implicare. Puteți lua decizia de a vă muta împreună sau de a face planuri de căsătorie. Luni, o discuție sinceră vă ajută să puneți la punct detalii logistice care vă stresau. Vineri, conjuncția Nodul Nord și Neptun în Pești în sectorul comunicării poate aduce o declarație de dragoste, o poezie sau un mesaj plin de subînțelesuri de la cineva care te admiră în secret. Dacă ești într-o relație, poți simți că partenerul îți citește gândurile. Totuși, există riscul să interpretezi greșit tăcerile celuilalt sau să te superi dintr-o confuzie banală de limbaj.

Horoscop săptămânal 9-13 martie Vărsător

Luni, trigonul dintre Mercur și Jupiter îți aduce o ușurință în rezolvarea unor sarcini administrative complexe și o comunicare excelentă cu autoritățile sau cu șefii. Poți găsi o soluție ingenioasă pentru o problemă de sănătate sau pentru organizarea spațiului de lucru. Miercuri, Jupiter își reia mersul direct în sectorul muncii și al rutinei zilnice, ceea ce înseamnă că volumul de muncă crește, dar și satisfacțiile profesionale sunt pe măsură. Vei constata că mediul de lucru devine mai plăcut și că relațiile cu colegii se îmbunătățesc. Vineri, marea conjuncție dintre Nodul Nord și Neptun în Pești îți activează sectorul banilor și al valorilor personale.

BANI: Luni, Mercur te ajută să obții o facilitate la locul de muncă sau să negociezi un beneficiu extrasalarial. Miercuri, Jupiter direct în zona muncii deblochează plățile pentru proiectele suplimentare. Poți primi o ofertă de job mai bine plătită sau poți obține o mărire pentru eficiența demonstrată. Vineri, marea conjuncție Nodul Nord și Neptun în Pești este extrem de delicată pentru portofelul tău. Poți pierde bani prin neglijență sau poți fi convins să cumperi ceva complet inutil printr-o reclamă. Fii atent la tranzacțiile online, deoarece erorile de sistem te pot lăsa cu bani blocați vineri.

DRAGOSTE: În plan emoțional, săptămâna începe cu o stare de liniște derivată din bunul mers al lucrurilor la serviciu. Partenerul va aprecia că ești mai puțin stresat și că ai timp pentru micile detalii casnice. Miercuri, reluarea mersului direct al lui Jupiter aduce o îmbunătățire a atmosferei în cuplu, mai ales dacă munca unuia dintre voi a creat tensiuni în trecut. Puteți decide să adoptați un animal de companie sau să începeți un regim de viață sănătos împreună. Vineri, conjuncția Nodul Nord și Neptun în Pești în sectorul valorilor poate aduce o situație în care trebuie să decizi cât de mult ești dispus să investești în relația actuală.

Horoscop săptămânal 9-13 martie Pești

Luni, trigonul dintre Mercur și Jupiter îți oferă o creativitate explozivă și capacitatea de a-ți exprima viziunile într-un mod care inspiră masele. Poți primi vești bune legate de un proiect personal sau de copii. Miercuri, Jupiter își reia mersul direct în sectorul iubirii, al creativității și al aventurii, ceea ce îți redă pofta de viață și încrederea. Vineri, însă, are loc marele eveniment: marea conjuncție dintre Nodul Nord și Neptun chiar în semnul tău. Totuși, riscul de a te pierde în propriile fantasme sau de a avea o imagine de sine distorsionată este imens. Poți simți nevoia de a-ți schimba complet identitatea sau modul în care te prezinți lumii.

BANI: Luni, Mercur te ajută să obții profit dintr-o idee creativă sau dintr-o activitate care îți face plăcere. Poți negocia un comision avantajos dintr-o vânzare artistică sau o activitate speculativă. Miercuri, Jupiter în mers direct în sectorul investițiilor norocoase poate aduce câștiguri neașteptate. Dacă ai un proiect creativ, acum este momentul să cauți finanțare, deoarece vei părea extrem de convingător și norocos în ochii investitorilor. Vineri, marea conjuncție Nodul Nord și Neptun în Pești aduce un avertisment major în privința deciziilor financiare luate pe bază emoțională.

DRAGOSTE: Luni, comunicarea cu persoana iubită este plină de pasiune și viziune. Miercuri, odată ce Jupiter pornește direct, norocul în dragoste revine. Dacă ești singur, poți începe o relație care să îți aducă multă bucurie și expansiune. Pentru cei în cuplu, este un moment de renaștere a romantismului. Vineri, conjuncția Nodul Nord și Neptun în Pești te face aproape irezistibil. Poți atrage parteneri care au nevoie de salvare sau care sunt ei înșiși într-o stare de confuzie. Evenimentele concrete pot include o întâlnire într-un loc neobișnuit sau o experiență de comuniune totală cu partenerul care vă schimbă modul de a vedea relația.

