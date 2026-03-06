Horoscop weekend 7-8 martie. Nativii care ar putea scoate mai mulți bani din buzunar; grijă la cheltuieli

Horoscop weekend 7-8 martie. Weekendul aduce o energie intens emoțională și intuitivă, care îi poate face pe mulți să vadă lucrurile mai idealist decât sunt în realitate. Este o perioadă bună pentru reflecție, creativitate și conversații importante, dar nu și pentru decizii grăbite sau promisiuni făcute fără toate informațiile. Intuiția poate fi puternică, însă confuziile sau așteptările nerealiste pot apărea la fel de ușor.

Berbec

Cu Venus și Neptun în conjuncție chiar în semnul tău, acest weekend te transformă într-un magnet de magnetism pur, dar și de confuzie identitară. Ești învăluit într-o aură de mister care îi atrage pe ceilalți ca un miraj în deșert. Fizic, te simți mai sensibil la substanțe sau medii aglomerate, deci moderația este cheia. În paralel, Soarele și Mercur îți activează visele lucide și intuiția. Te poți trezi sâmbătă dimineața cu o revelație despre un secret din trecut sau despre o persoană care te-a lucrat pe la spate. Evită semnarea documentelor oficiale sâmbătă, deoarece mintea îți este prea ocupată cu planuri abstracte.

Taur

Venus și Neptun se întâlnesc, ceea ce poate aduce la suprafață o iubire platonică sau o dorință de evadare din cotidian prin artă și spiritualitate. Te poți simți atras de activități caritabile sau poți vizita pe cineva aflat într-un spital sau într-o instituție de retragere. Există un risc de a te lăsa păcălit de promisiuni deșarte. Totodată, Soarele și Mercur dinamizează sectorul prietenilor și al planurilor de viitor. Sâmbătă este o zi ideală pentru discuții profunde cu un grup de oameni care îți împărtășesc viziunile ecologiste sau spirituale. Poți primi un mesaj surprinzător de la un vechi colaborator care îți propune un proiect vizionar.

Gemeni

Weekendul acesta, cariera și statutul social sunt sub reflectorul intuiției, în timp ce viața socială capătă nuanțe de basm. Soarele și Mercur facilitează discuții importante cu superiorii sau clarificarea unor obiective profesionale prin metode mai puțin convenționale. Poți avea o revelație despre cum să rezolvi o problemă tehnică la muncă. În plan public, imaginea ta este impecabilă, dar ușor difuză. În paralel, Venus și Neptun pot aduce o dezamăgire sau o idealizare excesivă a unui prieten. Te poți simți extrem de inspirat să te alături unei cauze umanitare, dar verifică unde ajung banii tăi.

Rac

Soarele și Mercur favorizează călătoriile mentale, studiile ezoterice sau discuțiile filosofice. Dacă ești implicat într-un proces legal, sâmbătă ar putea apărea informații noi, transmise subtil, care să schimbe perspectiva asupra cazului. În plan profesional, Venus și Neptun creează o imagine publică de salvator sau de artist neînțeles. S-ar putea să primești laude pentru un proiect la care ai muncit din umbră, dar s-ar putea să simți că lumea nu te vede cu adevărat pentru cine ești, ci pentru cine vor ei să fii. Fii atent la relația cu autoritățile; o confuzie în acte sau o interpretare greșită a unei reguli te poate pune într-o situație delicată.

Leu

Soarele și Mercur aduc discuții despre banii partenerului, moșteniri sau secrete de familie. Este un moment de maximă onestitate intelectuală cu tine însuți. Poți înțelege în sfârșit un tipar psihologic care te ținea blocat. Pe de altă parte, Venus și Neptun aprind dorința de a evada într-o filozofie de viață exotică sau într-o aventură romantică la distanță care pare prea frumoasă pentru a fi adevărată. Ai grijă la investițiile în cursuri de dezvoltare personală care promit iluminarea peste noapte; s-ar putea să fie doar o iluzie costisitoare.

Fecioară

Soarele și Mercur aduc claritate prin dialog în parteneriatele de cuplu sau de afaceri. Sâmbătă este o zi perfectă pentru a pune punctul pe i într-o negociere, însă fă-o cu blândețe, deoarece Mercur în Pești preferă diplomația în locul criticii aspre. Totuși, Venus și Neptun complică lucrurile la nivel intim. Există riscul să te pierzi în nevoile celuilalt sau să idealizezi o legătură care are nevoie, de fapt, de limite clare. Poate apărea o confuzie legată de o plată comună sau de o datorie. Nu împrumuta bani prietenilor în acest weekend, oricât de disperată ar părea situația lor.

Balanță

Soarele și Mercur te ajută să organizezi chestiuni de sănătate sau sarcini domestice folosind intuiția. Poți găsi o soluție alternativă de vindecare sau poți reorganiza spațiul de lucru într-un mod care să îți stimuleze creativitatea. Totuși, Venus și Neptun aduc o notă de nerealism în interacțiunile cu ceilalți. Te poți îndrăgosti de potențialul unei persoane, ignorând defectele evidente, sau poți fi victima unei neînțelegeri diplomatice. Duminică este o zi bună pentru detoxifiere sau pentru o plimbare lungă în natură, departe de zgomotul social.

Scorpion

Soarele și Mercur îți oferă un canal de comunicare excelent cu copiii sau cu o persoană iubită, dar și o inspirație artistică debordantă. Poți scrie poezie, poți picta sau poți găsi o modalitate ingenioasă de a te distra. Totuși, Venus și Neptun pot aduce o stare de letargie la locul de muncă sau confuzii legate de un tratament medical. Există riscul să fii prea indulgent cu dieta sau să ignori semnalele corpului în favoarea plăcerilor de moment. În plan personal, o veche pasiune ar putea reapărea prin intermediul unui mesaj sau al unei postări pe rețelele sociale, declanșând o stare de melancolie.

Săgetător

Focusul se mută spre cămin și viața privată, în timp ce inima caută spectacolul. Soarele și Mercur te îndeamnă la discuții cu familia despre trecut sau despre reamenajarea casei. Poți afla informații noi despre rădăcinile tale sau poți rezolva o problemă locativă prin intuiție. În același timp, Venus și Neptun creează un miraj în zona dragostei și a hobby-urilor. Poți fi fascinat de o nouă activitate creativă care îți consumă timpul și energia, dar care s-ar putea dovedi a fi doar o fază trecătoare. În dragoste, tendința de a vedea în celălalt un salvator este uriașă; bucură-te de romantism, dar ține picioarele pe pământ.

Capricorn

Weekendul acesta ești maestrul comunicării empatice, deși viața de familie poate fi marcată de o doză de haos. Soarele și Mercur îți ascut simțurile și te fac foarte convingător în discuțiile cu frații, vecinii sau colegii de curs. Poți învăța ceva nou cu o ușurință uimitoare, mai ales dacă subiectul este legat de psihologie sau artă. Totuși, Venus și Neptun indică o posibilă idealizare a situației de acasă sau o dorință de a înfrumuseța realitatea domestică prin achiziții impulsive care nu sunt practice. Poate apărea o mică inundație sau o problemă cu instalațiile de apă, simbolizând emoțiile care dau pe-afară în cămin.

Vărsător

Soarele și Mercur te fac să te gândești la noi modalități de a câștiga bani din talentele tale ascunse. Poți avea o discuție fructuoasă despre o mărire de salariu sau despre un proiect freelance, dar bazează-te pe argumente concrete, nu doar pe presimțiri. În același timp, Venus și Neptun pot aduce confuzie în discuțiile zilnice sau în relația cu rudele apropiate. Există riscul să promiți mai mult decât poți oferi sau să înțelegi greșit un mesaj primit pe telefon. Dacă trebuie să călătorești pe distanțe scurte, verifică GPS-ul, căci Neptun te poate face să rătăcești drumul.

Pești

Soarele și Mercur sunt în zodia îți oferă o claritate mentală neobișnuită și dorința de a-ți exprima identitatea. Ești foarte vocal despre nevoile tale și poți atrage atenția prin discursul tău plin de compasiune. Cu toate acestea, Venus și Neptun pot crea o imagine falsă asupra siguranței tale financiare. Poți simți o nevoie compulsivă de a cumpăra obiecte de artă sau de a investi în ceva ce promite un profit utopic. Corpul tău reacționează rapid la mediul înconjurător, deci evită locurile toxice. În plan personal poți proiecta asupra celorlalți propriile tale idealizări, ceea ce poate duce la mici dezamăgiri duminică seară.

