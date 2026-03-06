Ţara din Europa care îi plăteşte cu 25.000 de euro pe şoferii dispuşi să renunţe la permisul de conducere

25 de mii de euro în schimbul permisului de conducere. Nu pentru a-l obţine, ci pentru a scăpa de el. Este soluţia pe care Malta o adoptă pentru a elibera traficul de pe micuţa insulă.

Iniţiativa guvernului este în vigoare, iar primii 100 de oameni au încasat deja banii. Foştii conducători vor avea la dispoziţie autobuze gratuite pentru o perioadă de 5 ani. Interdicţia se aplică beneficiarilor programului şi în străinătate.

Cine va fi prins la volan va trebui să achite o amendă de 5 mii de euro şi dosar penal. Cei care vor să îşi recapete dreptul de a conduce o vor putea face doar după 5 ani şi după ce vor finaliza un curs de 15 ore.

La sfârşitul anului trecut, în Malta erau înregistrate aproape jumătate de milion de maşini, adică aproape 1.500 vehicule pe kilometru pătrat.

În Bucureşti, numărul este de aproape cinci ori mai mare, pe o suprafaţă mult mai mică - 240 km patrati in Capitala fata de 316 km patrati cat are Malta cu tot cu insule.

Cătălina Osman

