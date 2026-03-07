Europa este în alertă maximă din cauza războiului din Orient! Conflictul atinge cote alarmante şi pare că se apropie tot mai mult de continent. Iranul avertizează că statele Uniunii Europene care se vor alătura atacurilor lansate de Statele Unite şi Israel vor deveni ţinte directe. De la Washington, Casa Albă estimează că ofensiva împotriva Iranului ar putea dura între patru şi şase săptămâni, iar preşedintele american spune că nu acceptă altceva decât predarea necondiţionată.

"Orice ţară care se alătură agresiunii împotriva Iranului, se alătură Americii şi Israelului în agresiunea împotriva Iranului, cu siguranţă, va deveni şi ea o ţintă legitimă. [...] Teheranul a informat deja europenii şi pe toţi ceilalţi că trebuie să fie atenţi să nu se implice în acest război", a declarat viceministrul iranian de externe, Majid Takht-Ravanchi.

Este declaraţia care ţine acum Europa în alertă maximă.

Preşedintele Nicuşor Dan spune însă că ţara noastră nu ar avea deocamdată motiv să se sperie.

"Nu ne temem deloc de ceea ce s-ar putea întâmpla pe teritoriul nostru. [...] Dar dacă va dura, va avea un impact asupra economiei globale", a declarat preşedintele Nicuşor Dan.

NATO ridică nivelul de apărare înpotriva rachetelor balistice

Preventiv, NATO a ridicat nivelul de apărare împotriva rachetelor balistice după ce Iranul a lansat un proiectil care a vizat baza Incirlik din Turcia, care găzduieşte 20 de focoase nucleare americane. În plus, Grecia a trimis un sistem de apărare antiaeriană şi două avioane de luptă F-16 în nordul ţării pentru a proteja Bulgaria de un posibil atac.

"Măsurile au fost luate la cererea Bulgariei, stat membru NATO şi al Uniunii Europene, şi nu afectează în niciun fel apărarea teritoriului Greciei împotriva rachetelor balistice", a declarat ministrul grec al Apărării, Nikos Dendias.

Preşedintele american spune că nu acceptă altceva decât predarea necondiţionată a Iranului.

"Ceea ce vrea să spună preşedintele este că, atunci când el, în calitate de comandant suprem al forţelor armate americane, va decide că Iranul nu mai reprezintă o ameninţare pentru Statele Unite ale Americii şi că obiectivele operaţiunii au fost îndeplinite în totalitate, Iranul se va afla, în esenţă, într-o situaţie de capitulare necondiţionată, indiferent dacă va recunoaşte acest lucru sau nu", a spus purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt.

Vladimir Putin, discuţii cu preşedintele iranian

Între timp, preşedintele iranian a vorbit aseară la telefon cu Vladimir Putin. Convorbirea vine la câteva ore după ce jurnaliştii de la The Washington Post au relatat, citând surse, că Rusia ar furniza Iranului informaţii pentru a lovi forţele americane din Orientul Mijlociu.

"Urmărim totul. Comandanţii noştri sunt la curent cu totul. Avem cele mai bune servicii secrete din lume. Ştim cine vorbeşte cu cine, de ce vorbesc cu acea persoană, cât de exacte sunt informaţiile respective şi cum le luăm în considerare în planurile noastre de luptă", a declarat şeful Pentagonului, Pete Hegseth.

Potrivit unor surse citate de NBC News, Donald Trump ar fi discutat în privat despre posibilitatea trimiterii unor trupe americane în Iran. Nu ar fi vorba de o invazie la scară largă, ci de un număr limitat de soldaţi care ar putea fi folosiţi pentru misiuni strategice punctuale.

Atacurile au continuat şi peste noapte

Atacurile de-o parte şi de alta au continuat peste noapte. Israelienii ar fi lovit în apropierea aeroportului Mehrabad din Teheran. Pe imaginile care circulă pe reţelele sociale se văd explozii devastatoare în rafală.

Dronele iraniene au lovit la rândul lor un hotel din Erbil, Irak – în regiunea kurdă, unde – potrivit unor rapoarte neconfirmate încă – se aflau cazaţi militari americani. Nu au fost raportate victime.

