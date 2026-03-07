Cu bursele tăiate și mult mai puține oricum ca număr, dar și cu o viață de student tot mai scumpă, tinerii își suflecă mânecile și se pun pe treabă. Nevoia îi învață să muncească și să nu mai aștepte totul de-a gata. Iar universitățile aleg să îi angajeze pe ei cu plata sub formă de "bursă" de 1.500 de lei, pentru treburile gospodărești din campus, cum ar fi cele de la cantină.

"Noi doar executăm ceea ce ni se spune. Ajutăm în pregătirea legumelor, în cazul dat sunt cartofii, îi curățăm foarte bine", spune o studentă.

În cantina Universității "Tehnice Gheorghe Asachi" din Iași se muncește la foc continuu, mai ales că angajații au ajutoare de nădejde.

"Nu mi se pare nimic greu, chiar m-am descurcat destul de bine", a spus un student.

Articolul continuă după reclamă

Tinerii au un job la câţiva paşi de căminul în care sunt cazaţi

Opt studenți lucrează cot la cot cu bucătarii pentru ca totul să iasă ca la carte. Iar pentru ajutorul oferit, tinerii sunt remunerați. Practic, au un job la doar câțiva pași de căminul în care locuiesc.

"Sunt destul de multe cheltuieli și decât să cer bani părinților prefer să am un bănuț pus deoparte. Nu zic, mă ajută foarte mult și ei, doar că prefer să am și un ban pus deoparte și pentru mine, pentru nevoile mele personale", a spus Andreea.

"S-a scumpit și căminul și prețurile cam peste tot au început să crească și normal că avem nevoie de această bursă și ne este de mare ajutor", a punctat Denisa.

Ba chiar, unii dintre ei sunt veterani în cantina universității.

"Sunt independent, n-am mai luat bani de acasă de mulți ani", a spus un student.

"Eu, din fericire, am experiență. Am lucrat și anul trecut în semestrul 2 și am venit și anul acesta să încerc, pentru că mi se pare o oportunitate foarte bună pentru studenți, mai ales că avem parte și de hrană. Ni se oferă o masă pe zi și, pe lângă asta, și o bursă simbolică din care ne mai putem întreține", a spus Mihaela.

De ce aplică studenţii pentru astfel de burse

Viața tot mai scumpă, responsabilizarea și nevoia de un bănuț în plus sunt principalele lucruri care îi îndeamnă pe tineri să aplice pentru această bursă.

"La momentul de față, în cantină vin în fiecare zi câte patru ore. […] Sunt organizați de către mine sau colegii mei din cantină, ce au de făcut în ziua respectivă: curățat legume, spălat vase, șters vesela", a spus șefa serviciului de administrare a cantinei, Anişoara Moroșanu.

Pentru munca prestată, studenții primesc 1.500 de lei lunar.

Anda Anghelache Like

Întrebarea zilei Cumpăraţi cadouri de 8 Martie? DA NU

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰