Aeroportul din Teheran, în flăcări în urma unui nou atac al Israelului

Atacuri aeriene au vizat capitala Iranului și au lovit aeroportul Mehrabad în primele ore ale zilei de sâmbătă, potrivit presei de stat.

O înregistrare video care circulă pe rețelele de socializare și a fost geolocalizată de CNN arată aeroportul Mehrabad din Teheran în flăcări după atacuri.

Video circulating on social media and geolocated by CNN showed Tehran’s Mehrabad Airport on fire following strikes. Follow live updates: https://t.co/XvsQCDTMpx pic.twitter.com/7Bl5gfZZtY — CNN International (@cnni) March 7, 2026

Postul de radio de stat iranian a relatat că explozii au fost auzite, iar coloane de fum au fost observate în zonele de est și vest ale Teheranului.

Anterior, armata israeliană anunțase că desfășoară un nou val de atacuri asupra capitalei iraniene.

Între timp, Iranul a lansat atacuri asupra Tel Avivului, potrivit agenției Fars News. În Arabia Saudită, Ministerul Apărării a anunțat că patru drone au fost recent interceptate și distruse în timp ce se îndreptau spre câmpul petrolier Shaybah.