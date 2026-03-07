Antena Meniu Search
Observator » Ştiri externe » Război în Iran, ziua 8. Aeroportul Mehrabad din Teheran, în flăcări în urma atacurilor aeriene

Live Text Război în Iran, ziua 8. Aeroportul Mehrabad din Teheran, în flăcări în urma atacurilor aeriene

În a opta zi de război în Orientul Mijlociu, Iranul avertizează că statele Uniunii Europene care se vor alătura atacurilor lansate de Statele Unite şi Israel vor deveni ţinte directe. Statele Unite au aprobat o vânzare de armament de 151 de milioane de dolari către Israel, iar Hezbollah a anunţat confruntări cu Israelul la graniţa dintre Liban şi Siria. Sâmbătă dimineaţa au fost raportate explozii în Dubai şi Manama, capitala Bahrainului. La Ierusalim, sirenele de avertizare au început să sune încă de dimineaţă. Iranul este vizat de un nou val de atacuri aeriene. 

de Alexandru Badea

la 07.03.2026 08:17
Război în Iran, ziua 8. Sirene de avertizare în Ierusalim şi Dubai. Preţul petrolului a depăşit 90$ pe baril Incendiu la Aeroportul Internaţional Mehrabad din Teheran în urma atacurilor lansate de Israel. 7 martie 2026. ProfiMedia
07.03.2026, 08:10

Aeroportul din Teheran, în flăcări în urma unui nou atac al Israelului

Atacuri aeriene au vizat capitala Iranului și au lovit aeroportul Mehrabad în primele ore ale zilei de sâmbătă, potrivit presei de stat.

O înregistrare video care circulă pe rețelele de socializare și a fost geolocalizată de CNN arată aeroportul Mehrabad din Teheran în flăcări după atacuri.

Postul de radio de stat iranian a relatat că explozii au fost auzite, iar coloane de fum au fost observate în zonele de est și vest ale Teheranului.

Anterior, armata israeliană anunțase că desfășoară un nou val de atacuri asupra capitalei iraniene.

Între timp, Iranul a lansat atacuri asupra Tel Avivului, potrivit agenției Fars News. În Arabia Saudită, Ministerul Apărării a anunțat că patru drone au fost recent interceptate și distruse în timp ce se îndreptau spre câmpul petrolier Shaybah.

07.03.2026, 08:05

Prețul petrolului crește pe fondul războiului

Prețurile petrolului au crescut din cauza temerilor tot mai mari privind posibile întreruperi ale aprovizionării cu petrol în contextul războiului din Orientul Mijlociu.

Contractul internațional de referință pentru petrol, Brent din Marea Nordului, a urcat vineri la 92,69 dolari pe baril, în creștere cu 8,5% într-o singură zi și cu aproape 30% într-o săptămână, după ce Donald Trump a declarat că doar "capitularea necondiționată" a Iranului ar pune capăt războiului din Orientul Mijlociu.

07.03.2026, 08:04

Hezbollah anunță confruntări cu Israelul la granița dintre Liban și Siria

Forțele israeliene au încercat o operațiune de debarcare la granița dintre Liban și Siria, iar Hezbollah a transmis că luptătorii săi au fost implicați în confruntări cu acestea, a relatat sâmbătă presa oficială libaneză.

Agenția de stat National News Agency (NNA), citând Ministerul Sănătății din Liban, a anunțat că loviturile israeliene asupra localității Nabi Sheet au ucis cel puțin trei persoane și au rănit alte 16.

07.03.2026, 08:03

Explozii auzite în Dubai și Manama

Două explozii au fost auzite în Dubai și una în Manama, capitala Bahrainului, unde a fost activată și o sirenă de avertizare, relatează AFP.

"Cetățenii și rezidenții sunt rugați să rămână calmi și să se îndrepte către cel mai apropiat loc sigur" a transmis, pe platforma X, Ministerul de Interne din Bahrain.

Exploziile au avut loc în timp ce Iranul continuă atacurile de represalii împotriva statelor din Golf care găzduiesc forțe americane. Autoritățile din Dubai au anunțat anterior că un "incident minor", provocat de căderea unor resturi după o interceptare, a fost ținut sub control.

07.03.2026, 08:01

SUA aprobă o vânzare de armament de 151 de milioane de dolari către Israel

Departamentul de Stat al SUA a aprobat vineri vânzarea de muniții către Israel în valoare de 151,8 milioane de dolari, pe fondul escaladării războiului din Orientul Mijlociu, relatează The Guardian.

Vânzarea a 12.000 de corpuri de bombă de 1.000 de livre (aproximativ 470 kg), solicitate de Israel, a fost aprobată de Biroul pentru Afaceri Politico-Militare al Departamentului de Stat, potrivit unui comunicat de presă publicat vineri.

"Vânzarea propusă va îmbunătăți capacitatea Israelului de a face față amenințărilor actuale și viitoare, va consolida apărarea teritoriului său și va servi drept factor de descurajare împotriva amenințărilor regionale", a transmis biroul într-un comunicat citat de agenția AFP.

