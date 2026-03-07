România riscă o retrogradare a ratingului, avertizează Moody’s. Nazare: Economia e stabilă, rezultatele se văd

România riscă o retrogradare a ratingului de țară dacă planul de consolidare fiscală nu va fi aplicat eficient, avertizează agenția de evaluare financiară Moody’s. În cea mai recentă analiză, instituția menține ratingul României la Baa3, dar cu perspectivă negativă, subliniind că reducerea deficitului bugetar depinde de implementarea reformelor asumate de Guvern și de menținerea stabilității politice în următorii ani.

Potrivit Moody's, măsurile fiscale adoptate din iulie 2025 au avut un impact pozitiv asupra perspectivei fiscale a României. Cu toate acestea, rămân riscuri semnificative de implementare pentru reducerea deficitului pe termen lung, în special din cauza provocării de a menţine sprijinul politic pentru continuarea consolidării fiscale după 2026, având în vedere rotaţia planificată a prim-ministrului în 2027 şi alegerile parlamentare planificate pentru 2028, scrie Agerpres.

"Ratingurile României ar fi probabil retrogradate dacă vom ajunge la concluzia că Guvernul nu va putea implementa planul său de consolidare fiscală într-un mod eficient, ceea ce ar duce la o evoluţie semnificativ mai proastă a principalilor indicatori fiscali comparativ cu aşteptările noastre actuale. Un astfel de scenariu ar reflecta, de asemenea, slăbiciuni în capacitatea instituţiilor de a implementa eficient un program de consolidare amplu şi complex", precizează Moody's.

Ce ar putea îmbunătăți perspectiva ratingului României

În sens invers, Moody's ar putea îmbunătăţi perspectiva asociată ratingului României la "stabilă" dacă povara datoriei guvernamentale şi indicatorii de suportabilitate a datoriei ar evolua în general în conformitate cu aşteptările sale actuale. Însă aceasta ar necesita implementarea deplină şi eficientă a programului de consolidare fiscală adoptat în 2025, procesul de consolidare fiscală continuând şi în 2027 şi ulterior, deşi probabil într-un ritm mai moderat decât în 2026.

Potrivit Moody's, ratingurile României reflectă potenţialul solid de creştere pe termen mediu al economiei, precum şi nivelul său relativ ridicat de avuţie, ambele susţinând puterea sa economică. Cu toate acestea, datoria publică a României este de aşteptat să se deterioreze în următorii ani din cauza deficitului fiscal ridicat. De asemenea, provocările în domenii precum controlul corupţiei şi eficacitatea politicii fiscale arată o oarecare slăbiciune a solidităţii instituţiilor şi a guvernării din România faţă de cea a ţărilor care beneficiază de un rating similar.

Deficitul bugetar ar urma să scadă în următorii ani

Agenţia de evaluare subliniază că deficitul fiscal al României a început să scadă în urma măsurilor semnificative de consolidare fiscală anunţate în iulie şi septembrie 2025. Analiştii Moody's se aşteaptă ca deficitul fiscal al României să scadă până la 6,3% din PIB la sfârşitul anului 2026, de la o estimare de 8,2% la sfârşitul anului 2025 şi un vârf de 9,3% la sfârşitul anului 2024. Deşi este vorba de un efort de consolidare fiscală semnificativ, povara datoriei publice este aşteptată să continue să crească după 2026, dacă nu vor fi adoptate măsuri suplimentare. Pornind de la ipoteza că deficitul global va scădea la 5,7% din PIB la sfârşitul anului 2027, analiştii Moody's estimează că povara datoriei va ajunge la 62,9% din PIB la sfârşitul lui 2027, de la 60,5% la finele anului 2025.

Efortul de consolidare fiscală contribuie la încetinirea ritmului de creştere a economiei româneşti. Potrivit Moody's, creşterea reală a PIB-ului a încetinit la 0,6% în 2025, în condiţiile în care creşterea TVA şi a inflaţiei, coroborate cu îngheţarea indexării salariilor şi pensiilor din sectorul public, au redus consumul.

"Maximizarea absorbţiei de către România a finanţării în cadrul Facilităţii de Redresare şi Rezilienţă (RRF) a UE înainte de termenul limită din august 2026 al programului va fi crucială pentru a evita o contracţie a economiei în 2026", subliniază Moody's.

Analiza agenţiei de evaluare financiară Moody's confirmă faptul că România deţine o economie stabilă şi un grad de dezvoltare care ne oferă o poziţie competitivă în regiune, în contextul măsurilor de reducere a deficitului bugetar şi de susţinere a investiţiilor, afirmă ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare.

Reacţia ministrului Finanţelor

"Analiza Moody's confirmă faptul că România deţine o economie stabilă şi un grad de dezvoltare care ne oferă o poziţie competitivă în regiune. Evaluarea vine într-un moment important, înaintea adoptării bugetului de stat, care trebuie definitivat cât mai rapid într-o formă responsabilă şi corectă, pentru asigurarea, pe de o parte, a disciplinei fiscale, iar, pe de altă parte, a pachetului de relansare economică. Am adoptat măsuri ferme în 2025 pentru a corecta dezechilibrele bugetare, iar rezultatele se văd deja în scăderea graduală a deficitului. Acest lucru transmite din ce în ce mai multă încredere investitorilor şi agenţiilor de rating, iar angajamentul nostru rămâne neschimbat: disciplină şi responsabilitate fiscal-bugetară şi o politică economică axată pe investiţii, în principal prin accelerarea absorbţiei de fonduri europene şi prin măsuri de susţinere a mediului de business," a declarat Alexandru Nazare, ministrul Finanţelor, într-un comunicat transmis vineri către sursa citată.

