Tir încrucişat de ameninţări peste România între Ungaria şi Ucraina! Zelenski este gata să-şi trimită armata la uşa premierului de la Budapesta ca să nu se mai împotrivească ajutorului de 90 de miliarde de euro pe care Kievul îl aşteaptă de la Uniunea Europeană. În replică, Ungaria a arestat cu trupele antitero angajaţi bancari ucraineni care transportau 75 de milioane de euro şi dolari şi aur.

Criza financiară prin care trece Kievul l-a făcut pe Volodimir Zelenski să lanseze ameninţări fără precedent la adresa lui Viktor Orban.

"Sperăm că nicio persoană din Uniunea Europeană nu va bloca cele 90 de miliarde sau o tranşă din cele 90 de miliarde, iar războinicii ucraineni vor avea arme. Altfel, vom da adresa acestei persoane Forţelor Armate, oamenilor noştri, să o caute şi să vorbească cu ea în limba lor", a spus preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski.

Reacţia Ungariei: Oprim trecerea prin Ungaria a tuturor lucrurilor importante pentru Ucraina

Ungaria a reacţionat imediat. Trupele speciale au arestat, sub acuzaţia de spălare de bani, şapte angajaţi ai unei bănci din Ucraina care aduceau din Austria 40 de milioane de dolari, 35 de milioane de euro şi nouă kilograme de aur.

"Vom opri trecerea prin Ungaria a lucrurilor importante pentru Ucraina până când vom obţine aprobarea ucrainenilor pentru transporturile de petrol", a reacţionat premierul Ungariei, Viktor Orban.

Budapesta acuză Kievul că întârzie deliberat reluarea exporturilor de petrol rusesc prin conducta Drujba avariată de un atac rusesc cu drone. Ca represalii, refuză să sprijine acordarea unui ajutor european de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina.

"Ucrainenii vor rămâne fără bani mai repede decât vom rămâne noi fără petrol", susţine premierul ungar Viktor Orban.

Ucraina spune că are nevoie de timp. Zelenski: "Sincer, nu aș restabili-o"

Ucraina susţine, însă, că are nevoie de timp pentru a repara pagubele provocate de atacul rusesc de la sfârşitul lui ianuarie. Livrările de petrol urmau să fie repornite joia trecută, dar Zelenski a amânat momentul cu o lună şi jumătate.

"Ca să fiu sincer, nu aș restabili-o. […] Pentru că acesta este petrol rusesc. Și există anumite principii care nu au preț. Ne ucid, iar noi trebuie să-i dăm petrol lui Orbán pentru că nu poate câștiga alegerile fără el", a spus liderul ucrainean Volodimir Zelenski.

Ca să stingă conflictul, Uniunea Europeană a cerut Ucrainei să repare mai repede conducta şi chiar se gândeşte să o ajute financiar.

