Cât a plătit o româncă pe trei bilete pentru a se întoarce din Dubai

Primii români repatriați din Dubai de la începutul conflictului în Orientul Mijlociu au ajuns în ţară azi-noapte. Dimineaţă a aterizat şi cea de-a doua aeronavă. Mulţi spun că au reuşit să părăsească zona de conflict pentru că s-au zbătut pe cont propriu, au stat ore în şir să găsească variante de zbor. Oamenii spun că se bucură că au ajuns din nou pe pământ românesc, chiar dacă întoarcerea acasă i-a costat o avere. Chiar şi 6.500 de euro pentru trei bilete. Între timp, românii rămaşi încă în Orient trăiesc între haos şi disperare. Fiecare noapte în plus înseamnă costuri uriașe, iar cei aflați în escală în Golf caută rute ocolitoare de zeci de ore, la prețuri astronomice.

După zile întregi de incertitudine, românii care au reuşit să ajungă acasă, din Dubai au răsuflat uşuraţi. "Fiecare pas pe care l-am făcut spre aeroport şi până când am ajuns acasă n-a fost altceva decât o conştientizare a lucrului acesta: cât de senin e cerul României şi cât de plăcut e să ajungi".

Prima aeronavă care a venit din Dubai a aterizat după miezul nopţii, cu o întârziere de două ore și jumătate. Oamenii au povestit prin câte emoţii au trecut la finalul unei vacanţe de vis. "Eu m-am impacientat, pentru că am stat în Burj Al Arab şi chiar acolo s-a întâmplat să pice o rămăşiţă de dronă. Au fost nişte momente grele, mai ales că am fost cu familia mea, cu părinţii mei, copiii mei. Multe sunete ciudate noaptea, tot timpul s-au auzit. Am şi văzut câteva rachete care au explodat", a declarat artistul Bogdan DLP.

Primii români care au revenit din Dubai

Articolul continuă după reclamă

112 români au ajuns din Dubai pe Aeroportul Otopeni, cu cea de-a doua aeronavă în această dimineaţă. Pentru ambele curse, piloţii au fost nevoiţi să facă un ocol de două ore din motive de siguranţă.

Mulţi dintre cei care s-au aflat în avion spun că întoarcerea acasă le-a golit buzunarul. "Pe cont propriu şi cu bilete foarte foarte scumpe. 6.500 de euro am dat pe trei bilete. Noi am bookuit cinci zboruri ca sa avem ceva sigur", a declarat o turistă.

"Dacă pot să le dau un sfat tuturor celor care sunt blocaţi acum în Dubai este să meargă în aeroport, cu biletul pe care l-au bookuit şi să ceară oriunde în Europa. Un bilet în Londra la economic class era undeva la 10.000 de euro ieri, de exemplu, şi azi spre Bucureşti cred că 1000 de euro a costat biletul", spune un turist.

Surse Observator spun că zborurile vor fi făcute în ordine, iar prioritate vor avea cei care ar fi trebuit să zboare încă din data de 28 februarie. Coşmarul nu s-a terminat pentru toţi românii prinşi de război, în Emiratele Arabe. "Nu mai avem energie. se aud încontinuu avioane de luptă. E ca într-un vis urât!"

Turiştii plătesc din propriul buzunar

Iar şederea prelungită costă. Informările care au circulat despre despăgubirile pe care le oferă autorităţile din Dubai nu sunt oficiale. "Există 2 Emirate, Abu Dhabi şi Ras al Khaimah, care în comunicări oficiale au anunţat că vor plăti ei cazările, Dubai, însă, nu avem încă o informaţie", se plâng turiştii.

Agenţiile de turism au avut obligaţia să le plătească 3 nopţi de cazare clienţilor blocaţi în destinaţiile problemă. Termenul a expirat marţi. Mulţi dintre cei blocaţi în destinaţii exotice nu se mai bazează pe promisiunile companiilor aeriene. Caută rute ocolitoare de zile întregi. "Am început că căutăm pe cont propriu. Din Thailanda prin Tashkent, în Uzbekistan şi apoi prin Istanbul către Bucureşti".

"Recomandarea noastră este prudenţă pentru că renunţarea la bilete care există, înseamnă punerea într-o situaţie de incertitudine către o destinaţie în care nu există nicio garanţie", a declarat purtătorul de cuvânt al MAE, Andrei Ţărnea.

3.000 de români au cerut ajutor la consulate

Nici asigurările de călătorie nu-i ajută prea mult pe turişti. "Pe asigurările travel, există excludere partea de război putem să folosim poliţa noastră de travel dacă avem o problemă medicală", explică brokerul Alexandra Durbacă.

Peste 3.000 de români au cerut ajutor la consulate, dar doar câteva sute au avut norocul să prindă un zbor spre casă. Alţi 15.000 sunt în atenţia Ministerului Afacerilor de Externe. Persoanele care trec frontiera terestră în Oman, în vederea îmbarcării pentru zborurile din Muscat sunt sfătuite să ajungă la punctul de trecere a frontierei cu cel puțin 12 ore înainte de plecarea programată, având în vedere fluxul mare de călători.

Ministerul Afacerilor Externe a transmis că se lucrează în acest moment pentru zboruri de repatriere și de evacuare a cetățenilor români care au rămas blocaţi în urma războiului - cu avioane civile ori militare.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Sunteţi de acord cu staţionarea de arme nucleare pe teritoriul României? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰