Statele Unite ar putea elimina sancțiunile pentru o parte din petrolul rusesc aflat în prezent sub restricții, a declarat vineri secretarul Trezoreriei americane, Scott Bessent. Anunțul vine la doar o zi după ce Washingtonul a acordat o derogare de 30 de zile pentru continuarea livrărilor de petrol rusesc către India.

Putin, câștigător de pe urma războiului din Iran. SUA ar putea ridica sancțiunile pentru o parte din petrol

Secretarul Trezoreriei din SUA, Scott Bessent, a declarat vineri că Washingtonul analizează posibilitatea de a ridica sancțiunile pentru o parte din petrolul rusesc, o decizie care ar putea crește oferta pe piața globală a energiei, relatează Reuters.

Declarația vine la scurt timp după ce autoritățile americane au emis o derogare de 30 de zile care permite continuarea vânzării de petrol rusesc către India, în cazul unor transporturi aflate deja pe mare.

Washingtonul ia în calcul ridicarea unor sancțiuni

Într-un interviu acordat postului Fox Business, în cadrul emisiunii "Kudlow", Scott Bessent a afirmat că administrația americană ar putea lua în calcul eliminarea unor sancțiuni.

"Am putea să ridicăm sancțiunile pentru alt petrol rusesc", a declarat Bessent.

Potrivit oficialului american, există cantități semnificative de petrol rusesc care au fost blocate de sancțiuni și care se află în prezent în transport pe mare.

Petrol rusesc blocat pe mare din cauza sancțiunilor

Secretarul Trezoreriei a explicat că sute de milioane de barili de țiței sancționați se află în prezent în larg, iar ridicarea restricțiilor ar putea crește oferta de petrol la nivel global.

"Există sute de milioane de barili de țiței sancționați pe apă și, în esență, prin eliminarea sancțiunilor pentru aceștia, Trezoreria poate crea ofertă, iar noi analizăm această posibilitate", a spus Bessent.

Declarațiile oficialului vin într-un moment în care piața energetică globală rămâne tensionată, iar deciziile privind sancțiunile asupra petrolului rusesc au un impact direct asupra fluxurilor comerciale și a prețurilor la energie.

