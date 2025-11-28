Antena Meniu Search
Horoscop săptămânal Balanţă 1-5 decembrie 2025

Horoscop săptămânal Balanţă 1-5 decembrie 2025. Luna Plină în Gemeni aduce finalizarea unui proces educațional, a unui examen, a unei discuții juridice sau a unui itinerariu.

Redactia Observator

la 28.11.2025 , 12:39
Poți primi o aprobare, o decizie oficială sau un răspuns mult așteptat. Mercur în trigon cu Jupiter îți deschide posibilitatea unor colaborări noi într-un context profesional, poate prin intermediul unei instituții sau al unei persoane cu statut. Venus în sextil cu Pluto activează zona familiei, ceea ce poate duce la discuții profunde cu un membru al familiei, la o reorganizare domestică sau la o decizie legată de casă.

BANI: Financiar, Mercur în trigon cu Jupiter poate aduce o discuție profitabilă, o propunere de proiect sau o oportunitate care vine prin intermediul unei persoane cu autoritate. Venus în sextil cu Pluto poate aduce o plată legată de casă: poate fi un sprijin financiar familial, o ajustare de buget domestic sau o cheltuială necesară, dar utilă. Luna Plină finalizează o etapă financiară legată de un drum, un curs, o taxă sau un document. Poți primi o confirmare de rambursare, o aprobare sau o informație care îți permite să clarifici un cost.

DRAGOSTE: Afectiv, Venus în sextil cu Pluto aduce intensitate în interacțiunile domestice și legate de familie. Poți avea o conversație importantă cu partenerul despre o mutare, o reorganizare sau o situație nerezolvată. Luna Plină poate aduce un dialog marcant cu cineva de la distanță sau poate clarifica o neînțelegere apărută în comunicare. Cei singuri pot întâlni o persoană într-un context educațional sau în timpul unei deplasări.

