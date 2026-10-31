Horoscop săptămânal Balanță 2-6 noiembrie 2026. Perioada aduce o armonie splendidă între farmecul tău personal, aspirațiile sociale și stabilitatea materială. Prezența lui Venus pe semnul tău formează un minunat sextil cu Jupiter, conferindu-ți o eleganță desăvârșită, carismă și abilitatea de a atrage circumstanțe favorabile în orice domeniu.

În paralel, aspectul de Lună în conjuncție cu Marte și Jupiter în Leu îți dinamizează viața socială, aducând întâlniri entuziaste cu prietenii și implicare activă în proiecte de grup de anvergură. În plan financiar, conjuncția Soarelui cu Mercur în Scorpion îți focalizează gândurile asupra securizării veniturilor proprii și administrării chibzuite a bugetului.

BANI: Sectorul veniturilor tale cunoaște o stabilizare binevenită datorită conjuncției dintre Soare și Mercur în Scorpion. Ai o claritate excepțională în evaluarea resurselor materiale, identifici metode practice de a reduce pierderile și negociezi ferm remunerația pentru activitatea ta. În același timp, aspectul format de Lună în conjuncție cu Marte și Jupiter în Leu îți deschide oportunitatea de a primi finanțări generoase pentru proiecte colective sau sprijin din partea unor sponsori puternici. Beneficiind de aspectul Venus sextil Jupiter, reputația ta profesională atrage contracte profitabile fără eforturi ostentative.

DRAGOSTE: Ești irezistibil și te bucuri de admirația celor din jur grație prezenței lui Venus în zodia ta, susținută de sextilul cu Jupiter. Dacă ești celibatar, farmecul tău atrage persoane elevate, existând șansa unei idile romantice pline de bucurie începute în cercul de prieteni. În cuplurile longevive, generozitatea și buna dispoziție aduse de conjuncția din Leu reîmprospătează dinamica relației. Discuțiile practice despre bugetul comun purtate sub influența Soarelui și a lui Mercur în Scorpion vor aduce certitudini liniștitoare, cimentând încrederea reciprocă pe o bază sănătoasă și durabilă.