La Galați, de dragul economiei, autorităţile înlocuiesc în weekend şi în sărbătorile legale tramvaiele şi troleibuzele cu autobuze. Dar nu au suficiente autobuze electrice, aşa că pe unele linii vor circula maşini diesel. Chiar dacă sunt euro 6, poluează mai mult decât autovehiculele trase la depou.

Tramvaiele și troleibuzele consumă mult mai mult curent din rețeaua publică decât autobuzele, care se încarcă la stațiile special amenajate. Subvenția de la primărie este și ea mult mai mare pentru aceste mijloace de transport, motiv pentru care s-a decis scoaterea lor de pe traseu.

Doar că oraşul nu are suficiente autobuze electrice cât să acopere toate liniile deservite până azi de vehiculele retrase la depou. Aşa că, în vremuri de restrişte, planurile autorităţilor de a avea un trasport public sută la sută nepoluant au cam fost puse pe pauză.

"În fiecare weekend, o să circulam cu autobuzul", a spus un şofer.

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"Prețul pe kilometru este mult mai mare. În jur de 18-19 (n.r. lei) la tramvaie, chiar până în 20 (n.r. lei), iar la troleibuze, 16-17 (n.r. lei). În jur de 14 (n.r. lei) și ceva, la autobuze. Deocamdată, această măsură va fi valabilă până la sfârșitul anului. O parte dintre vatmani are permis de conducere categoria D. Vor fi mutați dincolo", a explicat Ghiță Paraschiv, directorul Transurb Galați.

Astfel, se reduc și cheltuielile cu personalul, plata orelor de weekend și de sărbători legale, dar și costurile cu mentenanța. Sigur, se reduce şi confortul călătorilor: într-un tramvai încap mai mulţi oameni decât într-un autobuz.

"Ar trebui să creștem și prețul biletului, dar nu știu dacă mai suportă cineva încă o majorare, de la 3,5 (n.r. lei) la 4 (n.r. lei) – 4,5 (n.r. lei)", a mai spus Ghiță Paraschiv.

Măsurile de economisire continuă și în zilele lucrătoare: vor fi retrase vehicule în intervalele cu trafic redus, între orele 9:00 și 13:00 și după ora 19:00. Situații similare sunt și în alte orașe: la Ploiești au fost rărite cursele, iar la București, STB limitează consumul de energie și activitățile de mentenanță.