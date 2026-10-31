La Roman, weekendul a început cu ceaune aburinde, reţete haiduceşti şi poveşti de pe vremea bunicilor. Bucătari din 25 de comune s-au întrecut în ciorbe şi tocăniţe tradiţionale, iar gustul autentic a atras sute de pofticioşi care nu au rezistat tentaţiei de a gusta din toate preparatele.

Bucătari iscusiţi din tot Neamţul şi-au dat întâlnire la Roman pentru a se întrece în cele mai alese bucate. Cu ingrediente simple, din propria gospodărie, au transformat reţete moştenite din generaţie în generaţie într-o veritabilă emblemă a identităţii locale.

"Am adus produse tradiţionale, care când eram copil, de la bunici, străbunici, vecine pentru postul de Crăciun ne pregăteam cu bucate care erau pentru post. Nu puteai să mănânci orice îţi cere inima, sau ce aveai în grădină.", spune un participant.

Participant: Avem sărmăluţe făcute de casă foarte, foarte bune.

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Reporter: Cu ce sunt făcute?

Participant: Cu cărniţă de purcel, de viţel, cu de toate, ia să vă dăm aici, să vedeţi.

Reporter: Cu ce aţi mai venit la festival?

Participant: Cu cozonac, cu brânză, cu caş, ca toată lumea.

Într-un ceaun care bolboroseşte la foc de lemne, ciolanul de porc şi fasolea au fost deja puse la fiert.

"100 de litri are ceaunul ăsta, un ciolan cu fasole şi cu cârnaţi, să mâncăm cu poftă. Vine pusă în pâine şi condimentul e secret. Am văzut că toată lumea merge pe carne, noi am zis să mergem pe o fasole.", spun alţi participanţi.

Iar mirosul îmbietor al preparatelor i-a ademenit pe pofticioşi să guste câte puţin din toate.

"Am gustat aşa. Cozonacul, aici cred că este de miel, tocăniţă, fasole, foarte bună, mi-a plăcut foarte mult şi produsele tradiţionale.", "Foarte deliciose, ca de la Moldova. Aduce un pic cu vremurile în care mergeam la ţară.", spun degustătorii.

Dincolo de bucatele alese, competiţia are şi un scop caritabil.

"Oamenii pot să doneze sume de bani, şi ne-am propus ca în vara anului următor să putem trimite copii care nu doar că nu au fost la mare, nici nu s-au putut gândi să ajungă acolo.", precizează primarul din Roman.

Atmosfera de sărbătoare a fost întreţinută de acordurile cântecelor populare.

Hărnicia gospodarilor este răsplătită cu premii inedite. Trofeul competiţiei fiind ceunul de aur, urmat de lingura de argint, strachina de bronz, sucitorul fermeca, iar ca menţiuni, tocătoare.

Premiul cel mare a fost câştigat de un primar, care a cucerit juriul cu trei preparate diferite.

"Astăzi am venit cu trei ceaune, plec cu patru.", spune Albert Lungu, primar comuna Doljeşti.