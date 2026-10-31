De maine, dispare taxa de 25 de lei pe fiecare colet comandat din afara Uniunii Europene. Nu daţi buzna însă pe site-urile chinezeşti! La vremuri noi, biruri noi! O taxă europeană înlocuieşte măsura românească. Se plăteşte pe fiecare categorie de marfă în parte. În teorie, e mai mică, dar practica ne omoară. Cu cât puneţi mai multe tipuri de produse în coş, cu atât taxa va fi mai mare.

Taxa de 25 de lei pe fiecare colet din afara Uniunii Europene cu o valoare mai mică de 150 de euro, introdusă în ianuarie ca măsură de austeritate şi cu gândul la bugetul ţării nu se mai aplică de mâine. Doar în primele opt luni ale anului, a adus statului 362 de milioane de lei. De mâine intră in vigoare "taxa de procesare europeană". Valorează doi euro şi ajunge direct la Bruxelles. Uniunea Europeană a cerut României să elimine taxa naţională.

Noua taxă se adaugă celei vamale, impusă în iulie tot de Uniunea Europeană. Alţi trei euro. Ambele taxe se calculează pentru fiecare categorie de produse din comandă.

De exemplu, pentru un colet cu două sau trei tricouri, care reprezintă o singură categorie, taxele scad de la aproximativ 41 la 27 de lei. Dacă adăugăm și o pereche de cercei, avem deja două categorii, iar taxele ajung la aproximativ 53 de lei. Iar pentru trei categorii diferite de produse, putem plăti în jur de 80 de lei.

Articolul continuă după reclamă

Autoritățile europene încearcă să limiteze numărul coletelor ieftine care vin din afara Uniunii și să le ofere comercianților locali șanse mai mari în fața asaltului platformelor asiatice. Anul trecut, nu mai puţin de 80 de milioane de mici colete au intrat în România. 6 miliarde a fost totalul Uniunii Europene. Peste 90% din ele au venit din China.

"Se observă o creștere a vânzărilor magazinelor românești și o scădere remarcabilă a numărului de colete non-UE care intră în România și, în general, în Uniunea Europeană. De asemenea, vedem că aceste companii nu mai fac reclamă agresivă, cum făceau înainte, ceea ce din nou duce la o scădere a costurilor pentru magazinele românești", a precizat Cristian Pelvian de la Asociaţia Magazinelor Online.

În august, în ţară au intrat mai puţin de 700 de mii de colete din afara Uniunii Europene. În luna martie au intrat de patru ori mai multe.