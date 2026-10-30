A renunțat la viața de oraș și s-a mutat într-un sat cu 50 de locuitori: "Aici o casă poate costa şi 500 de €"

La aproximativ 150 de kilometri de Madrid, o femeie din Peru a reușit să își găsească un loc de muncă part-time, să își deschidă propriul bar și să închirieze o casă la un preț accesibil. Acum, spune că are mai multă liniște și stabilitate financiară pentru ea și cei doi copii.

Grizzly, o mamă singură din Peru, a decis să plece din Madrid din cauza chiriilor foarte mari și a dificultăților pe care le-a întâmpinat în găsirea unei locuințe. Femeia a ales să se mute în Muñotello, un sat cu doar 50 de locuitori, din provincia Ávila, Spania.

Aici, a reușit să închirieze o casă renovată, cu trei dormitoare, pentru o sumă comparabilă cu prețul unei singure camere în Madrid, unde chiria poate ajunge la 300-500 de euro pe lună.

În prezent, femeia lucrează cu jumătate de normă pentru primărie, unde se ocupă de curățenia străzilor, face curățenie în locuințele oamenilor și administrează propriul bar, pe care l-a deschis după o investiție inițială de aproximativ 5.000 de euro, potrivit ElEspanol.

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Mutarea la țară i-a adus mai multă liniște și siguranță financiară

În plus, cei doi copii ai săi beneficiază de transport școlar gratuit și au acces la servicii medicale în apropierea locuinței.

Originară din Peru, femeia a ajuns inițial la Madrid împreună cu copiii săi, în speranța unui nou început. Însă costurile ridicate ale locuințelor și stresul vieții dintr-un oraș mare au determinat-o să caute o alternativă. Așa a ajuns în Muñotello, o localitate situată la 147 de kilometri de Madrid și la 38 de kilometri de Ávila. Într-un interviu acordat canalului de YouTube Prixline, femeia a povestit cum a reușit să își găsească o casă, un loc de muncă și să își deschidă o afacere.

Acum locuiește alături de copiii săi într-un loc liniștit, unde spune că se simte în siguranță și că reușește să își gestioneze mai bine cheltuielile.

O casă cu trei dormitoare, la prețul unei camere din Madrid

În perioada în care locuia în Madrid, Grizzly a stat într-un centru de găzduire temporară. Acolo i-a cunoscut pe John și Zuli, două persoane care au îndrumat-o și au ajutat-o să găsească o locuință și un loc de muncă în afara capitalei. Situația femeii devenise dificilă, deoarece perioada în care putea rămâne în centru ajunsese la final. "Trebuia să mă mut, nu aveam altă variantă", a povestit aceasta.

Așa a ajuns în Muñotello, unde a găsit condițiile de care avea nevoie. "Lucrez chiar în satul în care locuiesc. Sunt angajată la primărie și mă ocup de curățenia străzilor, cu jumătate de normă. În plus, lucrez la barul meu. Afacerea este pe numele meu, pentru că sunt înregistrată ca lucrător independent", a explicat femeia.

Unul dintre cele mai mari avantaje ale mutării este chiria mult mai mică decât în Madrid. "Chiria este foarte accesibilă pentru oricine. Este cam cât ai plăti pentru o cameră în Madrid, unde prețurile sunt de cel puțin 300-500 de euro pe lună", a spus Grizzly.

Spre deosebire de Madrid, unde cu acești bani ar fi putut închiria doar o cameră, în Muñotello locuiește într-o casă întreagă. "Este o casă cu trei dormitoare, o baie, un living și o bucătărie separată. Are încălzire, este complet renovată și se află în stare foarte bună", a explicat femeia.

A investit 5.000 de euro pentru a-și deschide propriul bar

Grizzly spune că nu avea experiență în administrarea unei afaceri atunci când s-a mutat în sat. A învățat însă treptat ce trebuie să facă, deoarece principala sa prioritate era să le asigure copiilor o locuință stabilă. Pentru a prelua și amenaja barul, a fost nevoită să investească o sumă importantă de bani.

Din propria experiență, femeia îi sfătuiește pe cei care vor să se mute de la oraș la țară și să deschidă o afacere să aibă câteva economii. "Este bine să veniți cu niște bani puși deoparte din oraș. Pentru a investi într-un bar, aveți nevoie de cel puțin 5.000 de euro, pentru că întotdeauna există ceva de renovat", a explicat aceasta.

Deși lucrează deja pentru primărie și își administrează barul, Grizzly mai are o sursă de venit. „În timpul liber fac curățenie și în casele oamenilor din sat”, a povestit femeia.

Copiii beneficiază de transport școlar gratuit și au acces la servicii medicale

În ciuda programului încărcat, Grizzly consideră că mutarea într-o localitate atât de mică a fost una dintre cele mai bune decizii pentru familia sa. Cei doi copii ai săi, în vârstă de patru și unsprezece ani, merg la școală cu un autobuz gratuit, într-o localitate din apropiere.

Femeia spune că viața la sat le oferă mai multă liniște și libertate decât ar fi avut într-un oraș mare. Un alt avantaj îl reprezintă accesul la servicii medicale. "Aici avem un cabinet medical, unde lucrează medicul meu de familie. În localitatea vecină există și un spital unde poți primi îngrijiri medicale la orice oră, șapte zile pe săptămână, în caz de urgență", a explicat ea.

Grizzly recunoaște că schimbarea nu a fost ușoară. A trebuit să se adapteze atât vieții din Spania, cât și activității din domeniul ospitalității, în care nu avea experiență. Cu toate acestea, nu regretă că a plecat din Madrid. Pentru ea, cel mai important lucru este că a reușit să le ofere copiilor o viață mai liniștită și un loc pe care îl pot numi acasă.

"Să îmi văd copiii zâmbind în fiecare zi este cea mai mare mulțumire pentru mine, ca mamă", a spus Grizzly.