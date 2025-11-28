Horoscop săptămânal Berbec 1-5 decembrie 2025

Poți avea o discuție care clarifică o situație profesională sau se poate deschide un context în care trebuie să explici un proiect, să prezinți ceva sau să negociezi. Venus în sextil cu Pluto amplifică zona profesională, acolo unde pot apărea schimbări subtile, dar decisive: cineva îți dă acces la o informație, primești o confirmare din partea unei persoane cu autoritate sau descoperi un aliat influent. Luna Plină în Gemeni activează conversațiile importante și poate marca finalizarea unui document, răspuns, contract sau discuții urgente cu cineva apropiat.

BANI: Financiar, Mercur în trigon cu Jupiter aduce oportunități rapide prin intermediul ideilor, strategiilor sau abilităților tale de negociere. Poți primi o propunere de proiect, un mic bonus, un comision sau un acord verbal care urmează să devină oficial în zilele următoare. Venus în sextil cu Pluto arată clar că cineva din anturajul profesional te poate sprijini printr-o recomandare sau printr-o deschidere spre un context mai profitabil. Luna Plină poate scoate la lumină o chestiune legată de acte financiare: poate fi o plată restantă, o confirmare de încasare sau o clarificare legată de o taxă.

DRAGOSTE: Afectiv, Venus în sextil cu Pluto îți dă profunzime și magnetism. Poți simți atracție puternică față de o persoană cu care ai avut discuții tensionate sau despre care afli informații noi. Dialogurile sunt mai intense, iar Luna Plină poate aduce o clarificare afectivă: o discuție importantă cu partenerul, recunoașterea unei nemulțumiri sau exprimarea unui adevăr pe care l-ați evitat. Cei singuri pot primi un mesaj sau o invitație de la cineva cunoscut recent.

