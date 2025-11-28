Horoscop săptămânal Rac 1-5 decembrie 2025. Mercur în trigon cu Jupiter arată că primești vești bune legate de un proiect în desfășurare, de o instituție sau de un context profesional în care ai depus efort.

Venus în sextil cu Pluto activează relațiile cu persoane apropiate și poate aduce un moment de sinceritate, o discuție profundă sau o revelație emoțională. Luna Plină în Gemeni scoate la suprafață o informație ascunsă: poți afla ceva despre cineva, poți descoperi motivul unei situații sau poți elibera un gând care te consuma.

BANI: Mercur în trigon cu Jupiter îți poate aduce un sprijin financiar prin intermediul unei instituții, al unui șef sau al unei persoane cu autoritate. Poți primi undă verde pentru un proiect, poți avea confirmări legate de un salariu sau poți obține o informație care îți permite să rezolvi o problemă economică. Venus în sextil cu Pluto poate marca o decizie referitoare la un contract, la o colaborare sau la o resursă comună. Luna Plină expune o eroare din contabilitate, o cheltuială uitată sau o plată care trebuie finalizată.

DRAGOSTE: Afectiv, Venus în sextil cu Pluto aduce intensitate în viața ta sentimentală. Poți primi o mărturisire, poți avea o discuție profundă sau poți simți o atracție neașteptată. Luna Plină poate scoate la lumină o temere emoțională, un adevăr despre o persoană sau o situație pe care o intuiți demult. În cuplu, pot apărea conversații serioase despre viitor, limite sau dorințe. Cei singuri pot întâlni pe cineva într-un context intim, discret sau pot fi contactați de o persoană din trecut.

