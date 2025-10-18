Horoscop săptămânal Berbec 20-24 octombrie 2025. Luna Nouă te împinge către schimbări importante în parteneriate și în modul în care te raportezi la ceilalți.

Poți semna un contract, poți începe o colaborare sau poți decide să pui punct unei alianțe care nu mai funcționează. Conjuncția Mercur–Marte în Vărsător îți aduce idei inovatoare și o atitudine mai fermă. Totuși, dacă reacționezi prea impulsiv, poți crea conflicte inutile. Soarele care intră în Scorpion activează instinctul de control: vrei să știi tot și să înțelegi tot.

BANI: Pot apărea discuții legate de împărțirea veniturilor, un credit sau o colaborare financiară. Conjuncția Mercur–Marte te poate ajuta să negociezi excelent, dar și să pierzi răbdarea. Dacă ești atent la detalii, poți obține condiții mai avantajoase într-un contract. Soarele în Scorpion favorizează restructurarea bugetului și o plată amânată poate ajunge în contul tău.

DRAGOSTE: Luna Nouă aduce o etapă nouă în relațiile apropiate. Dacă ești într-un cuplu, se conturează o decizie legată de direcția comună, poate o mutare sau un plan de viitor. Cei singuri pot cunoaște o persoană carismatică într-un context profesional. Mercur și Lilith aduc discuții sensibile: e momentul adevărului în dragoste, fără ocol. Un secret poate ieși la suprafață, dar aduce claritate și eliberare.

Articolul continuă după reclamă

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Apelaţi la autorităţi dacă simţiţi miros de gaz în locuinţă sau pe scara blocului? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰