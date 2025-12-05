Declarație sumbră de la Budapesta: În următoarele zile se va decide dacă războiul se va extinde în Europa

În zilele următoare se va decide dacă războiul din Ucraina se va extinde mai departe spre Europa sau "arşiţa războiului va fi redusă definitiv", a declarat premierul ungar Viktor Orban, potrivit agenției de presă MTI.

Potrivit lui Orban, "ne aflăm într-un moment interesant din istorie: dacă negocierile importante care au loc între SUA şi Rusia vor avea succes, arşiţa războiului va scădea", iar oamenii din Ungaria vor putea respira mai uşor.

Cu toate acestea, dacă "va prevala voinţa europenilor, care consideră că războiul trebuie să continue şi trebuie reglementat pe câmpul de luptă mai curând decât prin căutarea păcii", războiul s-ar putea extinde mai aproape, iar ameninţarea va creşte, a spus el.

"La o întâlnire importantă de astăzi de la Bruxelles cu cancelarul german şi preşedinta Comisiei Europene, aceştia vor încerca să-i convingă pe belgieni să confişte activele ruseşti blocate în ţara lor şi să pună acei bani în fondurile europene care finanţează războiul", a amintit premierul ungar.

Dacă vor reuşi, "Ungaria va trebui să stea departe de asta, pentru că nu vrem să trimitem bani acolo sau să fim târâţi în război. Dacă belgienii se opun, liderii europeni vor trebui să recunoască faptul că nu au bani pentru război şi (...) că vor trebui să susţină discuţiile dintre SUA şi Rusia", a conchis Viktor Orban.

