Imaginile dezastrului după golirea barajelor de pe Argeș. Ferme și adăposturi, înghițite de ape în câteva ore

O viitură venită după deversările barajului Mihăileşti a făcut prăpăd în mai multe localităţi din Dâmboviţa şi Călăraşi, străbătute de râul Argeş. Zeci de hectare de teren, ferme, adăposturi de animale și crescătorii piscicole au fost înghițite de ape, în doar câteva ore. Proprietarii sunt revoltaţi pentru că nu a fost vorba despre o calamitate naturală, ci, spun ei, despre golirea controlată a barajelor administrate de Apele Române Argeș–Vedea.

La Mogoșani, în județul Dâmbovița, o fermă piscicolă a fost complet distrusă de viitura cauzată de deversarea din urmă cu o săptămână. Pe toată întinderea, unde în mod normal erau bazine, pontoane, utilaje, e doar apă tulbure și nămol. Oamenii de aici spun că niciodată, nici măcar la viiturile din anii trecuți, nu au văzut un nivel atât de ridicat și o forță atât de mare a apei venită din râul Argeș.

Ce vedem acum este, de fapt, efectul în lanț al deversărilor controlate de la barajele din amonte. În ultimele zile, în Bazinul Argeș, s-au acumulat peste 100 de litri de apă pe metru pătrat, spun cei de la Apele Române. Iar barajele Pitești, Golești și Zăvoiul Orbului au fost trecute în regim de viitură.

Asta înseamnă debite uriașe, evacuate rapid pentru a proteja orașele mari. Dar valul acesta de apă s-a rostogolit în aval și a lovit tot ce a prins în cale. Iar situația de aici nu este singulară.

Pe cursul Argeșului, mai multe balastiere au fost inundate, betoniere și utilaje au rămas sub apă. Iar în județul Călărași, un pod a cedat complet după ce structura a fost măturată de debitul crescut. Oficial, cei de la Apele Române spun că multe din aceste amplasamente ar fi în zone de risc sau neautorizate, însă oamenii afectați au un alt punct de vedere. Nimeni nu i-a avertizat că vor fi astfel de devărsări și că apa poate ajunge la acest nivel.

Reporter: Îmi spuneați un pic mai devreme că nu v-a anunțat nimeni, că v-ați trezit deodată cu o apă mare, cu o viitură de 2 metri.

Andrei Drăghiciu, administrator fermă: Nu am fost anunțați de absolut nimeni, ne-am trezit cu o apă mare peste noi în numai 4 ore. Sâmbătă, noapte, în 4 ore s-a întâmplat tot. Apa a crescut cu aproximativ 4 metri și ne-a inundat complet activitatea noastră ce o desfășurăm aici. Pagube sunt de toate felurile. Pește pierdut, undeva la 15 tone de pește, mai mult ca sigur s-a dus în Argeș. Pentru că Argeșul a fost cu o apă mare timp de 3 zile. Și vorbim de apă mare, adică pădure inundată și în momentul de față cu mai mult de un metru și suntem la 7 zile de la inundație. În momentul de față suntem mai mulți care suferim din cauza acestei pagube. Totul s-a făcut din greu, bani împrumutați de la familie, de la prieteni, de la cunoscuți, ca să dăm înainte.

Eram aproape de apogeul business-ului nostru. La anul trebuia să încununăm 6 ani de muncă asiduă în care ajungeam unde ne-am propus și trebuia să culegem și noi roadele ca în orice alt business.

Reporter: Ce v-au spus cei de la Apele Române?

Andrei Drăghiciu, administrator fermă: Cei de la Apele Române au luat legătura cu noi alaltăieri, ne-a sunat cineva din partea lor, dar din păcate n-am reușit să discutăm prea mult la telefon, că aveam telefonul descărcat, fiind aici zi și noapte, zi și noapte. Pur și simplu nici n-am ajuns să spălăm hainele de pe noi. Adică încercăm să mai salvăm ce mai e de salvat și să punem la adăpost. Și în momentul de față ne plângem de milă că altceva n-avem ce să facem. Sper să fie cineva răspunzător pentru pagubele noastre și să mai putem recupera ceva, să sperăm că remediem pagubele și să mergem înainte.

Situația nu este singulară. Vom merge și în județul Călăraș, tot pe cursul Argeșului. Și acolo sunt lucruri care au fost distruse, poduri, chiar podețe, după această deversare controlată, spun cei de la Apele Române. Însă vedem rezultatul: haos total și distrugeri masive, cel puțin în două județe, aici în Dâmbovița și în Călăraș.

