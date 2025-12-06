Cel mai scump apartament din Germania, scos la vânzare pentru 19 mil. €. Priveliște cu Alpi direct de la geam
Cel mai scump apartament din Germania a fost scos la vânzare.
Aproape 19 milioane de euro cere proprietarul pentru penthouse-ul situat la etajul al 11-lea al clădirii, aflat la doar câteva minute de centrul oraşului Munchen.
Imobilul are trei dormitoare luxoase, o saună finlandeză, iar mobila a fost realizată din stejar. Piesa de rezistenţă este priveliştea panoramică asupra oraşului Munchen. Noul proprietar va putea vedea Alpii şi centrul oraşului prin ferestrele ce se întind până în podea.
Apartamentul de lux include un living generos cu bucătărie deschisă, trei dormitoare, trei băi cu dușuri walk-in și cadă freestanding, precum și o saună finlandeză. Materialele folosite sunt de cea mai înaltă calitate: parchet din stejar, piatră San-Sebastian în băi și o bucătărie de vis, dotată cu două cuptoare, hotă, frigider pentru vin cu două zone și o insulă XXL din granit Nero Assoluto.
