9 judeţe şi Capitala, sub cod galben de vânt puternic până la ora 20

Administraţia Naţională de Meteorologie a actualizat, sâmbătă, atenţionarea meteo de Cod galben de vânt puternic ce vizează nouă judeţe din sud-estul ţării, valabilă pe parcursul zilei.

de Redactia Observator

la 06.12.2025 , 10:48
Potrivit meteorologilor, sâmbătă, între orele 10:00 - 20:00, temporar, vântul va avea intensificări în Dobrogea, sudul, centrul şi estul Munteniei, cu viteze de 50 - 65 km/h.

Judeţele avertizate sunt: Teleorman, Giurgiu, Călăraşi, Ialomiţa, Constanţa, Tulcea, Brăila, Buzău, Ilfov şi Bucureşti. 

O altă avertizare, care va fi valabilă de sâmbătă de la ora 20.00 până duminică la ora 20.00, vizează zonele de coastă din Tulcea și Constanța. În aceste zone, vântul va avea intensificări cu viteze de 50...55 km/h.

Prognoza meteo pentru Bucureşti

În intervalul 6 decembrie, ora 08:00 - 7 decembrie, ora 08:00, cerul va fi mai mult noros și trecător va ploua slab. Vântul va prezenta intensificări ziua, cu viteze în general de 50...55 km/h, dar va slăbi în intensitate noaptea (25...30 km/h). Temperatura maximă, apropiată de norma climatologică a datei, va fi de 6...7 grade, iar cea minimă se va situa în jurul valorii de 3 grade. 

În intervalul 7 decembrie, ora 08:00 - 7 decembrie, ora 20:00, cerul va fi mai mult noros și trecător vor fi posibile ploi slabe sau burniță, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 7...8 grade. În intervalul 06 decembrie, ora 08 - 06 decembrie, ora 20,municipiul București se va afla sub incidența unui mesaj de atenționare meteorologică cod galben ce vizează intensificările de vânt.

