Axios: Discuţii-maraton pe planul de pace al lui Trump. SUA insistă că un compromis Ucraina-Rusia e posibil

Negociatorii americani şi ucraineni au avut vineri o a doua zi de discuţii la Miami pe tema planului de pace al preşedintelui Trump, dar discuţiile vor continua şi sâmbătă, potrivit unui oficial ucrainean citat de Axios.

Deşi poziţiile publice ale Ucrainei şi Rusiei par ireconciliabile, oficialii americani continuă să creadă că se poate ajunge la un compromis chiar şi în ceea ce priveşte cea mai sensibilă problemă, cea a teritoriului.

Discuţiile de la Miami au loc după o întâlnire de cinci ore între consilierii lui Trump, Steve Witkoff şi Jared Kushner, şi preşedintele rus Putin, marţi, la Kremlin. Preşedintele Trump a declarat ulterior că discuţiile de la Moscova au fost „foarte bune” şi a subliniat că emisarii săi s-au întors cu impresia că Putin doreşte să încheie un acord.

Totuşi, nu s-au anunţat progrese imediate, iar atât Moscova, cât şi Washingtonul au păstrat tăcerea cu privire la detaliile discuţiilor.

Cine conduce delegaţia ucraineană de la Miami

Delegaţia ucraineană de la Miami este condusă de negociatorul şef şi consilierul pentru securitate naţională Rustem Umerov şi de şeful statului major al armatei ucrainene, generalul Andrii Hnatov. Aceştia s-au întâlnit cu Witkoff şi Kushner joi seara timp de două ore şi au reluat discuţiile vineri dimineaţa.

Witkoff şi Kushner i-au informat în detaliu pe ucraineni despre întâlnirea cu Putin şi despre noile idei pentru a încerca să reducă diferenţele dintre părţi, potrivit unei surse bine informate citate de Axios.

Un oficial american a declarat pentru Axios că discuţiile de joi au fost „pozitive”, dar discuţiile vor continua probabil şi în weekend.

