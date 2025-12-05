Un cuplu din Houston a cumpărat o parte dintr-un vechi palat din orașul italian Biella, iar renovarea a durat trei ani, însă, au reușit să transforme o ruină într-un apartament de lux, dar nu fără dificultăți, întârzieri și birocrație, scrie CNN.

Au cumpărat un conac italian dărăpănat cu 140.000€ fără să-l vadă înainte. Surpriza de la prima vizită - Vicky Ambrose / CNN

Visul unei locuințe în Italia a devenit realitate pentru John Alan Ambrose, 61 de ani, și soția sa, Vicky, 57 de ani, din Houston. În loc să opteze pentru faimoasele case de un euro, au ales ceva mai riscant: achiziția unui apartament deteriorat într-un fost palazzo din Biella, un oraș din Piemont, la poalele Alpilor. Și au făcut-o fără să viziteze locul înainte.

În 2022, au plătit 140.000 de euro pentru ruinele unei clădiri istorice în stil Liberty (Art Nouveau italian). Renovarea a costat încă 150.000 de euro și le-a adus un apartament de 3.000 de metri pătrați, cu patru dormitoare, două băi și două balcoane panoramice. Însă drumul până acolo nu a fost simplu.

"Vai, în ce ne-am băgat?", a fost reacția lor când au vizitat pentru prima dată conacul. Clădirea, cândva a unei familii aristocratice, era aproape un dezastru: plăci sparte pe coridor, un boiler atârnat periculos în bucătărie și instalații vechi și demodate. Renovarea a fost complicată din cauza lipsei de forță de muncă după pandemie, de negocieri dificile cu meșteri locali și de devize care se schimbau constant.

Articolul continuă după reclamă

Vicky a fost nevoită să facă mai multe drumuri în Italia pentru a grăbi lucrările, iar diferențele culturale s-au simțit puternic: proiecte care în SUA ar fi durat șase luni au ajuns în Italia la aproape trei ani. Birocrația a complicat și ea lucrurile, mai ales pentru modificări ce afectau exteriorul clădirii din centrul istoric.

Au montat aer condiționat, au schimbat complet instalațiile electrice și sanitare, au renovat băile și bucătăria, au șlefuit podelele și au adăugat chiar și un bar. Unele lucrări le-au făcut singuri, pentru a economisi timp, inclusiv îndepărtarea gresiei vechi, scrie CNN.

Acum, apartamentul este o locuință de vacanță ideală pentru ei, fiul lor și prietenii apropiați, punct de start pentru excursii la schi sau vizite în regiune. Biella i-a cucerit prin siguranță, poziție, frumusețe și costurile accesibile, chiar dacă orașul nu este o destinație turistică celebră.

Locuitorii întreabă des "de ce Biella?", dar pentru Ambrose răspunsul e simplu: e liniște, e frumusețe, e autenticitate. Cuplul, obișnuit cu ritmul rapid american, încă se adaptează la programul magazinelor, pauzele lungi și ritmul lent al vieții din nordul Italiei. Dar se declară fericiți și convinși că alegerea lor a fost una inspirată.

