Video Un tată a trei copii din Galaţi, înjunghiat de un pensionar de 70 de ani chiar în faţa soţiei

O crimă înfiorătoare a avut loc aseară în faţa unui bloc din Galaţi. Un bărbat, tată a trei copii, a fost înjunghiat de un alt bărbat, după un conflict.

de Adrian Obreja

la 05.12.2025 , 09:37

Autorul crimei, principalul suspect în vârstă de 70 de ani, a fost reținut seara trecută și a fost dus la audieri. Procurorii și polițiștii criminaliști l-au interogat toată noaptea pentru a afla în primul rând motivul crimei. 

Înjunghiat în drum spre casă

Totul s-a întâmplat în fața unui bloc, dintr-un cartier din oraș, atunci când victima, un bărbat de 42 de ani, era împreună cu soția și se îndreptau spre casă. Atunci a avut loc atacul, după ce a fost înjunghiat, victima a mai mers câțiva pași pe propriile picioare, după care s-a prăbușit la pământ.

Echipajul de ambulanță care a venit imediat la fața locului a încercat să-l resusciteze timp de câteva zeci de minute. În schimb, a fost declarat decesul. Și polițiști și criminaliști, și procurorii, au ajuns pentru cercetări la fața locului. Au fost audiați martori și luați și ei la audieri.

În cursul acestei zile, principalul suspect, de 70 de ani, va fi dus la instanță cu propunere de arestare preventivă pentru omor calificat.

Adrian Obreja
