Video Filmul crimei din Galaţi. Înjunghiat din senin şi fără motiv de un vecin, care voia să mai ucidă doi oameni

O crimă înfiorătoare a avut loc aseară în faţa unui bloc din Galaţi. Un bărbat de 42 de ani, tată a trei copii, a fost înjunghiat de un pensionar. Ambulanţa a fost chemată de un martor dar bărbatul rănit nu a putut fi salvat. 

de Adrian Obreja

la 05.12.2025 , 13:52

Bărbatul de 42 de ani înjunghiat mortal era în stradă cu soţia şi cu alţi doi vecini stăteau de vorbă, în momentul în care a venit celălalt individ, pensionarul de 70 de ani, şi l-a înjunghiat, fără să îi spună  absolut nimic, după care a spus, conform martorilor, că ar vrea să mai omoare încă două persoane şi apoi se linişteşte. 

Crimă fără sens

Vecinii din zonă au reuşit să îl imobilizeze până când au sosit poliţiştii, l-au luat pe el cât şi arma crimei, după care a sosit şi ambulanţa în scurt timp. Au încercat timp de 45 de minute să-l resusciteze pe bărbatul de 42 de ani, dar nu au mai putut, au fost nevoiţi să declare decesul.

Toată noaptea a fost audiat suspectul principal şi procurorii au reuşit să afle faptul că de fapt crima nu a avut niciun motiv. Pur şi simplu, bărbatul a ieşit din casă şi a înjunghiat pe cine a găsit. Astăzi va fi dus în faţa instanţei cu propunere de arestare preventivă pentru omor calificat. Bărbatul a mai fost închis în anii 80 pentru lovituri şi alte violenţe şi pentru tentativă de omor. 

