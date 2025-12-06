Român condamnat la 20 de ani, prins în Marea Britanie. A omorât cu intenţie o copilă şi pe tatăl ei cu maşina

A fugit 4 ani de justiţie, până astăzi, când a fost prins în Marea Britanie! Este vorba despre românul condamant în 2021 la închisoare pentru omor calificat, o încadrare juridică aproape fără precedent în România. Atunci bărbatul şi-a transformat maşina în armă letală şi a omorât cu intenţie o copilă şi pe tatăl ei.

Un bărbat de 38 de ani, din Ialomiţa, urmărit internaţional pentru omor calificat, după ce a intrat intenţionat cu autoturismul într-o altă maşină iar un tânăr de 21 de ani şi fiica acestuia, de 1 an şi 4 luni, şi-au pierdut viaţa, a fost localizat şi reţinut în Marea Britanie, în urma colaborării dintre poliţiştii Serviciului de Investigaţii Criminale Ialomiţa şi Biroul Ataşatului de Afaceri Interne din Regatul Unit.

Potrivit IPJ Ialomiţa, pe numele acestuia era emis un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea pentru 20 de ani, după ce Tribunalul Ialomiţa l-a condamnat pentru săvârşirea infracţiunii de violenţă în familie în forma omorului calificat.

Român condamnat la 20 de ani, prins în Marea Britanie

Condamnarea vizează fapte care au avut loc în anul 2021, când bărbatul a intrat intenţionat cu autoturismul într-o altă maşină. În urma impactului, două persoane şi-au pierdut viaţa, iar alte trei au fost rănite.

Identificarea acestuia în Marea Britanie a fost posibilă în urma schimbului operativ de informaţii şi a mai multor informări transmise prin canalul de cooperare internaţională INTERPOL, care au oferit poliţiştilor date actualizate despre deplasările şi posibila locaţie a fugarului.

Autorităţile britanice au confirmat depistarea şi arestarea bărbatului, urmând să fie iniţiate procedurile de extrădare către România pentru executarea pedepsei.

După consum intens de alcool, bărbatul, care venise în ţară pentru a petrece sărbătorile de Paşte, a avut o altercaţie verbală cu socrul său şi nervos, a spart obiecte în propria locuinţă, iar înainte de a pleca, a afirmat: „Intru în prima maşină care îmi iese în cale!”.

A ucis un tată şi pe fiica lui

A urcat la volanul unui Renault Espace, având alături concubina, şi a pornit pe DJ 201, în localitatea Borăneşti. Conform anchetatorilor, a condus haotic, cu 126 km/h, deşi limita legală era de 90 km/h. La scurt timp, a pătruns pe contrasens, menţinând direcţia fără să frâneze, deşi din faţă venea regulamentar un Ford Focus în care se afla o familie tânără: un cuplu şi fiica lor de doar un an şi patru luni.

Potrivit sursei citate, impactul a distrus complet maşina familiei. Şoferul, în vârstă de 21 de ani, a fost grav rănit şi a murit după 21 de zile de spitalizare. Fetiţa de un an şi patru luni a murit pe loc. Mama copilului a supravieţuit, dar medicii au constatat că are nevoie de 200 de zile de îngrijiri medicale, rămânând cu infirmitate fizică şi psihică permanentă: deficienţă funcţională gravă, incapacitate totală de muncă şi tulburări cognitive severe.

