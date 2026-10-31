Horoscop săptămânal Berbec 2-6 noiembrie 2026. Săptămâna aceasta vine cu un aflux de forță vitală și dorință de autoafirmare. Luna este în conjuncție cu Marte și Jupiter în Leu îți trezește un entuziasm debordant, curaj și poftă de a te implica în proiecte personale ambițioase.

Te simți încrezător și gata să preiei inițiativa în orice activitate recreativă. În același timp, faptul că Soarele formează o conjuncție cu Mercur în Scorpion te determină să privești cu luciditate spre dedesubturile unor acorduri financiare sau atașamente intime. În plus, armonia adusă de aspectul Venus sextil Jupiter netezește dialogurile, aducând bunăvoință, deschidere spre cooperare și un climat general optimist în relațiile cu cei din jur.

BANI: Conjuncția dintre Soare și Mercur în Scorpion îți oferă un fler pentru detectarea unor clauze contractuale, refinanțarea unui credit bancar sau recuperarea unor sume restante. În paralel, aspectul de Lună în conjuncție cu Marte și Jupiter în Leu îți insuflă curajul de a investi în idei îndrăznețe, însă cere vigilență pentru a nu cădea în capcana unor cheltuieli speculative făcute din mândrie. Colaborările contractuale beneficiază din plin de influența pozitivă manifestată prin Venus sextil Jupiter, facilitând semnarea unor acorduri parteneriale extrem de avantajoase, care îți securizează câștigurile.

DRAGOSTE: Sectorul romantic cunoaște o efervescență în aceste zile. Cu Luna, Marte și Jupiter unite în Leu, pasiunea atinge cote spectaculoase, favorizând gesturi mărețe, magnetism personal și întâlniri memorabile dacă ești în căutarea unei conexiuni. În cuplurile deja consolidate, aspectul Venus sextil Jupiter aduce rafinament în exprimarea sentimentelor, generozitate și o împăcare rapidă dacă au existat disensiuni recente. Fii totuși atent la tendința de a controla viața intimă a partenerului sub influența conjuncției din Scorpion; renunță la bănuieli și lasă iubirea să consolideze încrederea în cămin.