Horoscop săptămânal Capricorn 1-5 decembrie 2025

Horoscop săptămânal Capricorn 1-5 decembrie 2025. Luna Plină în Gemeni închide un ciclu legat de un proiect de lucru, o sarcină repetitivă sau o obligație care te încărca inutil.

de Redactia Observator

la 28.11.2025 , 12:42
Horoscop săptămânal prezentat de Observator Horoscop săptămânal Capricorn 1-5 decembrie 2025 - Shutterstock

Poți decide să optimizezi modul în care îți organizezi timpul sau să pui limite clare într-o colaborare. Mercur în trigon cu Jupiter îți susține negocierile profesionale: un superior poate confirma o decizie, o instituție poate oferi un răspuns pozitiv sau poți primi un mesaj care îți clarifică direcția în carieră. Venus în sextil cu Pluto activează zona identității: poți face o schimbare personală, poți avea o discuție importantă despre modul în care vrei să te prezinți sau poți primi feedback care te ajută să îți consolidezi imaginea.

BANI: Mercur în trigon cu Jupiter poate aduce o veste profesională care influențează direct salariul sau beneficiile tale: o aprobare, un contract, o confirmare oficială sau o promisiune verbală ce va fi transformată în document. Venus în sextil cu Pluto te ajută să restructurezi un buget sau să iei o decizie financiară strategică. Poți renunța la o cheltuială inutilă, poți identifica un cost ascuns sau poți renegocia un tarif. Luna Plină scoate la lumină o situație financiară la locul de muncă: o plată întârziată, o eroare într-o factură sau o distribuire incorectă a sarcinilor care avea impact economic.

DRAGOSTE: Afectiv, Venus în sextil cu Pluto îți dă intensitate și curaj în discuții. Dacă ești într-o relație, poți avea un dialog matur cu partenerul legat de responsabilități, organizare sau împărțirea timpului. Luna Plină poate aduce un moment de clarificare: afli ceva important despre dinamica relației sau despre modul în care rutina vă afectează apropierea. Cei singuri pot întâlni o persoană la locul de muncă sau într-un context profesional, unde discuțiile devin mai personale decât te-ai aștepta.

