Horoscop săptămânal Capricorn 7-11 septembrie 2026

Luna Nouă în Fecioară îți deschide perspective excelente legate de studii, soluționarea unor proceduri juridice sau planificarea unor drumuri la distanță, oferindu-ți o viziune clară asupra principiilor tale de viață. Între timp, Uranus retrogradează în Gemeni și oprește fluctuațiile neplăcute de la locul de muncă, ajutându-te să îți stabilizezi programul zilnic. Mercur trece în Balanță și îți dă diplomație în comunicarea cu figurile de autoritate. La final de săptămână, tranzitul prin care Venus intră în Scorpion dinamizează relațiile cu cercul de prieteni, aducând trăiri pasionale și alianțe loiale în cadrul proiectelor de grup.

BANI: În plan profesional, comunicarea cu superiorii este susținută armonios de trecerea lui Mercur în Balanță. Știi exact cum să pui problema pentru a obține aprobarea unor cereri sau pentru a media conflictele din departamentul tău, devenind un punct de sprijin. Totodată, faza de Luna Nouă în Fecioară îți permite să obții certificări utile sau să închei favorabil contracte cu firme din alte localități. Când Uranus retrogradează în Gemeni, sarcinile cotidiene devin mult mai previzibile, reducând stresul erorilor tehnice. Intrarea lui Venus în Scorpion îți poate aduce sprijinul financiar al unor protectori influenți care cred în viitorul ideilor tale.

DRAGOSTE: Planul relațional beneficiază din plin de stabilitatea pe care o construiești cu răbdare. Luna Nouă în Fecioară te apropie de partener prin intermediul unor idealuri comune și al unor conversații elevate despre direcția în care mergeți împreună. Când Venus intră în Scorpion, cercul tău social devine mult mai cald și plin de conexiuni autentice. Este posibil ca o simplă amiciție să capete nuanțe de atracție romantică profundă, caracterizată prin loialitate și atașament reciproc. În cuplurile longevive, participarea la evenimente alături de prieteni comuni reîmprospătează dinamica și readuce buna dispoziție în viața voastră intimă.