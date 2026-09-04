Momentul în care doi oameni sunt scoși în viață dintr-un tunel, la 9 zile de la inundațiile din Nepal

Două persoane au fost găsite în viață și scoase din tunelul proiectului hidroenergetic Trishuli 3A din Nepal, la nouă zile după o inundație devastatoare care a ucis peste 1.200 de oameni.

Echipele lucrează în continuare pentru a salva mai multe persoane despre care se spune că sunt blocate înăuntru.

Suresh Raut, un înalt oficial al Autorității de Electricitate din Nepal, aflat la locul accidentului, a declarat pentru BBC că salvatorii îi furnizează oxigen persoanei salvate. Un expert în săpături de tuneluri a declarat agenției de știri AFP că, înainte de salvare, echipele săpaseră deja prin resturile care blocau tunelul pe o adâncime de 50 până la 60 de metri.

„Sperau la o descoperire extraordinară”, a declarat Arnold Dix, președintele Asociației Internaționale pentru Tuneluri și Spațiu Subteran - și apoi i-au scos pe cei doi supraviețuitori. „După o săptămână de durere non-stop, s-ar putea să ne întoarcem în țara miracolelor.”

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Inundații puternice în Nepal

Ambii muncitori salvați au răni la mâini și picioare, „posibil” din cauza faptului că s-au târât prin tunel. Aceștia suferă din cauza lipsei de oxigen, au declarat autoritățile de la Agenția de Electricitate din Nepal (NEA).

Salvările de astăzi au loc la nouă zile după inundațiile fulgerătoare mortale de la granița dintre Nepal și Tibet. Oamenii de știință studiază încă cauza exactă, dar se crede că dezastrul a fost provocat de o prăbușire a ghețarilor, iar schimbările climatice ar fi putut fi un factor.

La câteva momente după evenimentul seismic, despre care inițial s-a crezut că a fost un cutremur, un zid masiv de apă și resturi s-a prăbușit în aval, luând cu el clădiri, drumuri și vehicule. Peste 1.200 de persoane au fost confirmate ucise, iar alte 5.000 sunt dispărute, peste 150 fiind încă prinse într-o vastă rețea de centrale hidroelectrice pline de noroi de-a lungul râului Trishuli din Nepal.

Nepalul a dezvoltat o serie de proiecte de-a lungul sistemului său fluvial muntos.