Un rapper suedez, urmărit internaţional, a fost prins de poliţiştii români. Acesta este capul unei reţele criminale din Suedia şi s-a stabilit în România acum trei ani. Joi, polițiștii și procurorii au descins la locuința acestuia. Bărbatul este bănuit că ar fi implicat în mai multe atentate la comandă comise în Suedia. De altfel, este suspectat şi pentru tentativă de omor și șantaj în formă agravantă. Pe numele său este emis un mandat de arestare, urmând ca ulterior să fie întocmite documentele de extrădare.

Bărbatul era dat în urmărire internațională, fiind suspectat de complicitate la tentativă de omor și șantaj în formă agravată. Informația a fost confirmată pentru publicația Aftonbladet de procurorul Ida Arnell, cea care coordonează ancheta.

Haval Khalil era urmărit internaţional, fiind suspectat de complicitate la tentativă de omor şi şantaj în formă agravată. În acelaşi dosar apare şi Mikael Tenezos, liderul reţelei Dalen.

Potrivit procurorului suedez Ida Arnell, anchetatorii aflaseră că rapperul se afla în România. Acesta a fost arestat în lipsă în Suedia, iar imediat după decizia instanţei a fost emis un mandat european de arestare.

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"A fost o arestare planificată, iar poliţia română a acţionat rapid. Haval este acum privat de libertate în România, unde vor avea loc procedurile în instanţă. Sper să fie extrădat în Suedia", a declarat procurorul Ida Arnell.

Cine este rapperul Haval Khalil

Haval Khalil este cunoscut de autorităţile suedeze şi din alte dosare. În 2021, rapperul a fost condamnat la doi ani şi jumătate de închisoare pentru implicarea sa în răpirea rapperului suedez Einár.

Potrivit presei suedeze, Khalil s-a numărat printre persoanele care au ajutat la atragerea cunoscutului artist într-un apartament din cartierul Varberg, unde acesta a fost răpit.

În ultimii ani, Haval Khalil a locuit în afara Suediei. Anchetatorii au stabilit recent că acesta se afla în România şi au pus la cale operaţiunea de capturare.

Pe numele rapperului a fost emis un mandat european de arestare, iar acesta urmează să fie prezentat în faţa instanţei din România, care va decide asupra procedurilor necesare pentru predarea sa autorităţilor suedeze.