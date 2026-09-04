Trump spune că Marea Britanie e "la un pas de dezastru" din cauza imigraţiei şi a energiei

Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat că Marea Britanie se află „la un pas de dezastru”, exprimându-şi îngrijorarea cu privire la costurile ridicate ale energiei din ţară, politicile de emisii zero şi impactul migraţiei în masă într-un interviu acordat postului britanic conservator GB News, relatează Reuters.

Relaţiile dintre Marea Britanie şi Statele Unite ale lui Trump au fost turbulente în ultimii ani, deteriorându-se de la momentele de glorie ale unei vizite de stat fastuoase la Londra în 2025 până la critici severe privind o serie de domenii ale politicii interne şi externe.

Joi, Trump şi-a reiterat admiraţia şi afecţiunea faţă de regele Charles, precum şi dragostea faţă de Marea Britanie ca ţară, dar a afirmat că guvernul prim-ministrului Andy Burnham are de depăşit probleme grave.

"Ţara voastră se află în dificultate. Sunteţi la un pas de dezastru", a spus el. "Aveţi o problemă enormă cu imigraţia şi aveţi o problemă enormă cu energia. Costurile voastre energetice sunt de trei, patru ori mai mari decât ar trebui să fie", a spus şeful Casei Albe.

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Trump, care consideră schimbările climatice o falsă problemă, a criticat anterior faptul că Marea Britanie renunţă la combustibilii fosili şi a îndemnat în repetate rânduri liderii succesivi să exploateze rezervele de petrol şi gaze din Marea Nordului.

Burnham analizează posibilitatea de a aproba două mari proiecte de exploatare în Marea Nordului, promiţând o abordare pragmatică a tranziţiei energetice, dar reiterând convingerea guvernului său cu privire la necesitatea trecerii la surse curate de energie electrică.

Trump a mai afirmat în interviu că imigraţia schimbă faţa Marii Britanii. "Dacă nu opriţi afluxul de oameni care vin în ţara voastră din toate colţurile lumii, nu veţi mai avea o ţară", a avertizat el.

Preocupările legate de imigraţie, centrate pe persoanele care sosesc ilegal cu ambarcaţiuni mici din Europa continentală, se numără printre cele mai importante probleme pentru mulţi alegători britanici şi au alimentat o creştere a popularităţii partidului Reform UK, de dreapta, al lui Nigel Farage.

Guvernul lui Burnham a reiterat angajamentele asumate de predecesorul său, Keir Starmer, de a opri astfel de traversări. La începutul acestei săptămâni, acesta a declarat că numărul acestora a scăzut drastic şi că măsurile luate împotriva ambarcaţiunilor şi a grupurilor criminale din spatele acestora dau roade.