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Video O femeie s-a trezit cu un străin în mașină, la semafor, în Bucureşti. Cum s-a terminat totul

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Editor Alexia Bucur | Timp citire: 1 minut
Publicat la 04.09.2026, 09:33 | Modificat la 04.09.2026, 09:43

Incident șocant în Capitală. O șoferiță care a oprit la semafor s-a trezit cu un individ necunoscut în mașină. Bărbatul, vizibil dezorientat, a deschis portiera mașinii și s-a urcat ca și cum era vehiculul său.

Totul a avut un final fericit, deoarece femeia a avut prezență de spirit și a sunat la 112. În câteva minute, polițiștii au ajuns pe șoseaua Colentina și au observat că bărbatul era incoerent și părea dezorientat.

Acesta ar fi spus că de aceea a urcat în mașina femeii, deoarece era speriat. Important este faptul că femeia nu a fost agresată și nici nu a fost amenințată de către el. Polițiștii l-au condus la secția 28 de Poliție, unde a stat mai multe ore la audieri.

Ulterior, având în vedere starea bărbatului, a fost dus la Spitalul Clinic de Psihiatrie Alexandru Obregia pentru o evaluare de specialitate. Totul s-a întâmplat aseară când femeia a sunat la 112 după ce un bărbat necunoscut a intrat în mașina ei cât timp se afla în mers pe șoseaua Colentina.

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Alexia Bucur
Alexia Bucur
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