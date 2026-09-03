Vremea de mâine 4 septembrie. Se anunţă furtuni, grindină şi vânt puternic. Zonele care nu scapă de caniculă

Vremea se menţine schimbătoare, cu temperaturi ridicate în sud şi vest, dar şi cu perioade de instabilitate în mai multe regiuni. Sunt aşteptate averse, descărcări electrice şi intensificări ale vântului, iar la munte pot apărea grindină şi rafale puternice.

Vremea la noapte

La noapte, cerul va fi variabil, pe arii restrânse cu înnorări, averse și descărcări electrice în regiunile din nordul, centrul și sudul țării. Cantitățile de apă vor fi de 5...10 l/mp și izolat în jurul a 15 l/mp. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări de scurtă durată în timpul ploilor (în general 40...50 km/h). Temperaturile minime vor fi cuprinse între 8 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 20 de grade pe litoral. Izolat va fi ceață.

Vremea la noapte

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Vremea de mâine 4 septembrie în ţară

Vremea va fi călduroasă în Câmpia de Vest și în Câmpia Română, iar în restul teritoriului valorile termice se vor situa în general în jurul celor specifice primei decade a lunii septembrie. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporar accentuate, averse și descărcări electrice, mai ales după-amiaza și seara, în Carpații Orientali și estul Carpaților Meridionali și pe arii restrânse în Dobrogea, Muntenia, Moldova și Transilvania. Izolat, cu probabilitate mai mare la munte, vor fi cantități de apă de 10...15 l/mp și condiții de grindină. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în zona montană (rafale de 60...70 km/h pe creste) și cu viteze mai mici (în general de 40...50 km/h) local în extremitatea de sud-vest și în centru, dar și asociate ploilor (rafale de 50....60 km/h). Temperaturile maxime vor fi de la 23 de grade în estul Transilvaniei, până la 33 de grade în sudul Olteniei, iar cele minime vor fi cuprinse între 10 și 18 grade, mai mici în zonele depresionare până spre 7 grade în depresiunile Carpaților Orientali, dar și mai ridicate în Dealurile de Vest și pe litoral până la 21 de grade.

Hartă meteo România

Vremea de mâine 4 septembrie în Bucureşti şi Cluj

În Bucureşti, vremea va fi mai caldă decât în mod obișnuit în prima decadă a lunii septembrie. Cerul va fi variabil, cu înnorări la începutul intervalului când vor mai fi posibile ploi slabe de scurtă durată (1...2 l/mp) și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 30...31 de grade și cea minimă de 14...17 grade.

Hartă meteo Bucureşti

La Cluj, vremea se mai răcoreşte, iar temperaturile maxime vor atinge 25 de grade. Vântul, în schimb, va sufla mai puternic decât în zilele trecute, şi va atinge aproximativ 25 km/h.

Vremea de mâine 4 septembrie la munte

Valorile de temperatură vor fi comparabile cu cele din intervalul precedent în cea mai mare parte a zonei montane și se vor situa în general în jurul celor specifice primei decade a lunii septembrie. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporar accentuate, averse și descărcări electrice, mai ales după-amiaza și seara, în Carpații Orientali și estul celor Meridionali și pe spații mici în rest. Izolat vor fi cantități de apă de 10...15 l/mp și condiții de grindină. Vântul va avea intensificări îndeosebi în zona înaltă (rafale de 60...70 km/h pe creste), dar și asociate ploilor.

Hartă meteo zona montană

Vremea de mâine 4 septembrie la mare

Vremea va fi normală termic pentru această dată. Cerul va mai avea unele înnorări ziua, când cu totul trecător vor fi averse slabe (cantități de apă, în general, de 5...10 l/mp) și descărcări electrice, apoi se va degaja treptat. Vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile maxime vor fi de 26...28 de grade, iar cele minime de 19... 21 de grade.

Temperatura apei mării va avea valori cuprinse între 21 și 23 de grade.