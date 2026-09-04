Fată din Cluj, urmărită noaptea de 30 de trotinetişti, la 100 m de Poliţie. S-ar fi refugiat într-un bloc

O adolescentă din Cluj-Napoca ar fi fost urmărită, miercuri seara, de un grup format din câteva zeci de tineri, în cartierul Gheorgheni, la mică distanță de Secția de Poliție nr. 3, potrivit informațiilor apărute în presa locală. Fata ar fi cerut ajutor locatarilor unui bloc, iar aceștia au lăsat-o să intre și au alertat Poliția.

Incidentul s-ar fi produs în seara zilei de 2 septembrie, pe Aleea Azuga, în cartierul Gheorgheni. Potrivit Clujenii.ro, informațiile provin de la un cititor al publicației, care susține că a fost martor la cele întâmplate.

Fata s-ar fi refugiat într-un bloc

Conform sursei citate, adolescenta ar fi sunat la interfonul unui bloc și le-ar fi cerut ajutor locatarilor. Aceștia ar fi lăsat-o să intre în imobil, după care mai mulți oameni ar fi coborât în fața blocului și ar fi chemat Poliția.

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Martorul estimează că în zonă s-ar fi aflat între 20 și 30 de adolescenți, cu vârste de aproximativ 14-16 ani. Potrivit aceleiași surse, unii vecini ar fi susținut că numărul lor ar fi putut fi chiar mai mare.

Mai mulți dintre tineri s-ar fi deplasat cu biciclete și trotinete electrice.

La sosirea echipajelor de poliție, o parte dintre adolescenți ar fi fugit, iar agenții ar fi reușit să oprească doar câțiva dintre ei.

Același martor susține că, pe fondul agitației și al numărului mare de persoane, polițiștii le-ar fi adresat mai multe avertismente verbale.

"Poliția i-a somat că va trage cu arma, pentru că erau foarte mulți. Cred că nici polițiștii nu s-au așteptat să fie atât de mulți", a declarat martorul pentru Clujenii.ro.

Mai mulți vecini ar fi intervenit pentru a o proteja pe adolescentă

Conform aceleiași relatări, mai mulți locatari ar fi coborât din bloc pentru a calma situația și pentru a se asigura că fata este în siguranță. Printre aceștia s-ar fi aflat și persoane care lucrează în Poliție și care, la acel moment, nu se aflau în timpul serviciului.

"Pe fată am reușit să o protejăm noi și, ulterior, a protejat-o poliția", a mai spus martorul.

Acesta susține că grupul s-ar fi aflat la aproximativ 100 de metri de Secția de Poliție nr. 3.

Ar mai fi existat probleme în zonă

Martorul mai afirmă că grupuri de adolescenți ar fi creat probleme și în alte zone din cartierul Gheorgheni, inclusiv în apropierea bazei sportive.

"Am înțeles că acești adolescenți tot fac probleme pe aici în ultima vreme, chiar și în Baza Sportivă din Gheorgheni", a declarat acesta pentru publicația locală.

Acesta spune că nu poate preciza cu certitudine care ar fi fost intenția grupului, dar afirmă că a avut impresia că tinerii ar fi vrut să o agreseze pe adolescentă.

"Cred că voiau să o bată sau ceva de genul", a spus martorul.