Horoscop săptămânal Capricorn 8-12 septembrie 2025

Horoscop săptămânal Capricorn 8-12 septembrie 2025. Pentru tine, Soarele și Mercur în conjuncție în Fecioară aduc claritate pe zona studiilor, a călătoriilor și a viziunii de viață.

la 05.09.2025 , 13:16
Poți finaliza documente pentru o plecare, te poți înscrie la un curs de perfecționare sau poți lua legătura cu persoane din străinătate. Jupiter te sprijină să transformi aceste planuri în realitate, poate printr-o aprobare sau printr-un sprijin financiar.

Bani: Pe plan financiar, săptămâna aduce oportunități prin activități legate de educație, comerț internațional sau consultanță. Poți primi o ofertă de colaborare din străinătate sau poți avea un câștig prin intermediere. Este important să fii atent la acte, deoarece Mercur scoate la lumină detalii care pot schimba înțelegerea unui contract.

Dragoste: În dragoste, Jupiter aduce deschidere către persoane din alte culturi sau din medii diferite. Dacă ești într-o relație, poți planifica o călătorie împreună sau poți discuta despre extinderea orizonturilor comune. Dacă ești singur, cineva dintr-un alt oraș sau dintr-o altă cultură poate intra în viața ta printr-un context profesional sau educativ.

