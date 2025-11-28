Horoscop săptămânal Fecioară 1-5 decembrie 2025. Luna Plină în Gemeni marchează un punct culminant într-un proiect de serviciu: poate fi evaluarea unui proiect, închiderea unei etape sau un rezultat concret al unei munci depuse în ultimele săptămâni.

Mercur în trigon cu Jupiter îți aduce un sprijin important prin intermediul unei autorități: poți primi un răspuns pozitiv la o cerere, o aprobare, o recomandare, o informație juridică sau o susținere instituțională. Venus în sextil cu Pluto pune accent pe zona creativității și a talentelor personale. Ai ocazia să expui o idee, să prezinți un proiect sau să te remarci printr-o abordare practică. Cineva poate observa potențialul tău și îți poate deschide o portiță către un nou rol.

BANI: Mercur în trigon cu Jupiter poate aduce o discuție clară legată de salariu, tarife sau beneficii. Este o perioadă excelentă pentru a cere ajustări, pentru a renegocia un contract sau pentru a cere un bonus, în special dacă ai rezultate recente. Venus în sextil cu Pluto reflectă folosirea inteligentă a talentelor tale în scop financiar: poți monetiza o abilitate într-un mod mai concret sau poți identifica o oportunitate de câștig printr-un proiect personal. Luna Plină scoate la lumină un aspect financiar profesional: poate fi o plată întârziată care în sfârșit vine, o confirmare birocratică sau închiderea unei etape contractuale.

DRAGOSTE: Pe plan afectiv, Venus în sextil cu Pluto îți amplifică magnetismul și te pune în situații în care trebuie să exprimi clar ce îți dorești. Poți simți nevoie de stabilitate emoțională, iar Luna Plină poate marca un moment important în relație: o discuție legată de viitor, împărțirea responsabilităților sau clarificarea unui subiect pe care l-ați evitat. Cei singuri pot atrage o persoană prin intermediul activităților profesionale sau al unui context creativ. Dacă ești într-o relație, partenerul poate avea nevoie de susținerea ta într-o situație profesională, iar acest lucru întărește relația.

