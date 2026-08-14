Horoscop săptămânal Fecioară 17-21 august 2026. Săptămâna aduce o nevoie stringentă de organizare a rutinei și de clarificare a unor procese interioare profunde. Faptul că Nodul Nord se mută în Vărsător iar Nodul Sud în Leu te împinge să renunți la izolarea anxioasă și să te dedici muncii practice, eficientizării sănătății și ajutorului oferit comunității.

Aspectul Mercur trigon Saturn îți conferă o forță analitică excepțională, permițându-ți să descifrezi situații ascunse și să pui ordine în resursele comune. Pe de altă parte, opoziția dintre Venus și Saturn poate declanșa griji legate de siguranța financiară sau senzația că munca ta nu este remunerată pe măsură. Din fericire, aspectul Venus sextil Jupiter aduce protecție discretă, calm psihic și rezolvarea armonioasă a unor frici mai vechi.

BANI: La capitolul finanțe, luciditatea este cel mai mare atu al tău. Configurația Mercur trigon Saturn îți permite să gestionezi cu succes taxe, moșteniri, partaje sau obligații fiscale, găsind soluții practice pentru reducerea pierderilor. Este un moment excelent pentru restructurarea bugetului. În schimb, opoziția dintre Venus și Saturn atrage atenția asupra riscului de a face achiziții din teama de lipsuri sau de a întâmpina întârzieri în încasarea unor plăți directe pentru serviciile prestate. Păstrează o evidență contabilă riguroasă. Aspectul Venus sextil Jupiter intervine salvator prin sprijin financiar nesperat venit din surse confidențiale sau printr-un contract avantajos negociat în culise.

DRAGOSTE: În viața de cuplu, securitatea materială și încrederea emoțională sunt strâns legate în aceste zile. Opoziția dintre Venus și Saturn poate aduce reproșuri legate de cheltuieli sau senzația că unul dintre voi poartă o povară financiară prea mare, generând o atmosferă ușor austeră. Comunicarea și renunțarea la rigiditate vor preveni distanțarea afectivă. Datorită aspectului Venus sextil Jupiter, ai capacitatea de a aduce liniște în relație prin gesturi sincere de devotament și momente de intimitate deplină, departe de ochii lumii. Dacă ești singur, săptămâna favorizează vindecarea unor dezamăgiri din trecut, ajutându-te să înțelegi ce valori cauți cu adevărat la un potențial partener.