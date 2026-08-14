Horoscop săptămânal Vărsător 17-21 august 2026. Această săptămână marchează un moment istoric pentru tine, întrucât Nodul Nord se mută în Vărsător iar Nodul Sud în Leu, semnalând o chemare puternică spre afirmarea propriei identități și renunțarea la nevoia de aprobare din partea celorlalți.

Aspectul Mercur trigon Saturn îți conferă o mare luciditate mentală și rigoare în dialogurile cu partenerii, ajutându-te să iei decizii contractuale înțelepte. Totuși, opoziția dintre Venus și Saturn poate aduce întârzieri în rezolvarea unor proceduri juridice, blocaje în călătorii sau neînțelegeri bazate pe opinii rigide. Din fericire, configurația Venus sextil Jupiter îți sporește magnetismul relațional, aducând parteneriate armonioase și oportunități excelente de extindere personală.

BANI: În plan profesional și contractual, săptămâna îți aduce avantaje clare dacă acționezi cu pragmatism. Configurația Mercur trigon Saturn îți permite să negociezi acorduri clare, să finalizezi tranzacții comerciale sigure și să pui la punct detaliile logistice ale activității tale zilnice. Comunicarea cu partenerii de afaceri devine extrem de eficientă. Totuși, faza în care Venus este în opoziție cu Saturn atrage atenția asupra unor posibile piedici administrative legate de un contract cu o companie străină sau taxe neprevăzute pentru studii. Verifică documentele cu atenție. Aspectul Venus sextil Jupiter deschide oportunități majore de succes profesional prin intermediul unui acord avantajos sau al unei colaborări generoase care îți va aduce câștiguri sigure.

DRAGOSTE: Planul relațional cunoaște o redefinire profundă a modului în care îți menții independența în cuplu. Opoziția dintre Venus și Saturn poate aduce momente de răceală sau discuții aprinse pe teme etice și de principiu, unde partenerul îți poate părea inflexibil sau critic. Nu încerca să impui adevărul tău cu forța, ci caută punctele comune de înțelegere. Grație aspectului armonios Venus sextil Jupiter, atmosfera se va destinde rapid, oferindu-vă ocazia să planificați o vacanță sau să participați la evenimente culturale care vă unesc. Dacă ești singur, atracția pentru persoane educate, din alte culturi sau medii sociale, este la cote maxime, existând șanse mari de a începe o idilă promițătoare.