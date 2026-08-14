Horoscop săptămânal Pești 17-21 august 2026. Săptămâna te îndeamnă să faci o pauză de reflecție și să acorzi prioritate sănătății tale psihice și regenerării spirituale. Evenimentul astral prin care Nodul Nord se mută în Vărsător iar Nodul Sud în Leu te ghidează să renunți la agitația excesivă de la locul de muncă și la tendința de a controla fiecare detaliu din rutină, căutând liniștea interioară.

Trigonul dintre Mercur și Saturn îți conferă disciplină la birou și capacitatea de a eficientiza sarcinile pentru a ți asigura stabilitatea financiară. Cu toate acestea, opoziția dintre Venus și Saturn poate crea îngrijorări legate de datorii sau constrângeri în administrarea unor bugete comune. Din fericire, aspectul Venus sextil Jupiter aduce protecție la locul de muncă, colegi săritori și oportunități de redresare fizică și morală.

BANI: Sectorul muncii și al finanțelor personale necesită realism și rigoare. Aspectul Mercur trigon Saturn îți permite să îți organizezi cheltuielile zilnice cu multă precizie și să găsești metode eficiente de a reduce costurile la locul de muncă, demonstrând profesionalism desăvârșit. Eforturile tale practice vor fi apreciate de conducere. Totuși, faza în care Venus este în opoziție cu Saturn te avertizează să nu apelezi la credite riscante și să fii prudent în gestionarea banilor partenerului de afaceri, întrucât pot apărea cheltuieli neprevăzute sau întârzieri bancare. Păstrează ți independența financiară. Aspectul Venus sextil Jupiter îți asigură sprijin nesperat la birou și posibilitatea de a obține un bonus sau beneficii extra-salariale substanțiale.

DRAGOSTE: În viața intimă, săptămâna scoate la iveală nevoia de transparență și siguranță afectivă. Opoziția dintre Venus și Saturn poate genera momente de distanță sau frici legate de vulnerabilitate, existând riscul ca problemele financiare comune să creeze o barieră emoțională între tine și partener. Fiți sinceri unul cu celălalt în privința temerilor materiale. Prin influența aspectului Venus sextil Jupiter, ai oportunitatea de a depăși aceste tensiuni printr-o atitudine înțelegătoare și prin sprijin practic acordat partenerului în treburile curente. Dacă ești singur, liniștea și împăcarea cu propriul trecut emoțional îți vor reda încrederea în sine, deschizând calea către relații mature, lipsite de iluzii amăgitoare.