Horoscop săptămâna 10-14 august 2026. Zodiile care vor da lovitura în carieră şi în dragoste

Horoscop săptămâna 10-14 august 2026. Urmează câteva zile intense pentru toate zodiile, cu schimbări importante în bani, carieră și relaţii. Eclipsa de Soare din Leu aduce resetări şi începuturi neaşteptate, în timp ce opoziţiile planetare pot scoate la suprafaţă tensiuni, conflicte şi promisiuni care trebuie privite cu prudenţă. Pentru unii nativi apar oportunităţi profesionale rare, iar alţii trebuie să fie foarte atenţi la bani şi la deciziile luate în dragoste.

Horoscop săptămâna 10-14 august 2026 Berbec

Faptul că Marte trece în Rac îți direcționează energia spre spațiul locuinței și al dinamicii de familie, generând o stare de neliniște interioară sau dorința impulsivă de a schimba ceva în casă. Evenimentul reprezentat de o Luna Nouă și Eclipsă de Soare în Leu îți resetează modul de exprimare, stimulându-ți dorința de a te bucura de viață și de a începe proiecte personale îndrăznețe. Opoziția dintre Mercur în Leu și Pluto în Vărsător creează scântei între ideile tale originale și reacțiile grupului de prieteni. Trebuie să îți păstrezi calmul când opiniile tale întâmpină rezistență.

BANI: În plan profesional și financiar, evenimentul marcant reprezentat de Luna Nouă și Eclipsă de Soare în Leu îți deschide oportunități neașteptate legate de un proiect creativ sau o activitate independentă. Poți decide să îți asumi riscuri financiare calculate pentru a promova un talent personal. Totuși, faza de opoziție dintre Mercur în Leu și Pluto în Vărsător îți atrage atenția asupra unor tensiuni legate de bugetul unui proiect de echipă. Un colaborator sau un sponsor poate încerca să impună condiții drastice de control asupra resurselor tale financiare. Nu ceda presiunilor autoritare. Opoziția dintre Venus în Balanță și Neptun în Berbec îți cere vigilență la semnarea acordurilor, deoarece poți evalua greșit cifrele dintr-un contract nou de colaborare.

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DRAGOSTE: Relația de cuplu trece prin momente de pasiune reaprinsă, dar și prin riscul unor iluzii. Opoziția dintre Venus în Balanță și Neptun în Berbec aduce confuzie în comunicarea cu partenerul de viață, existând riscul să idealizezi atitudinea acestuia sau să interpretezi greșit anumite promisiuni. Fii atent la realitate și evită să creezi scenarii fanteziste. Trecerea lui Marte în Rac poate genera discuții aprinse în cămin legate de intervenția rudelor în viața voastră privată. Datorită fazelor active de opoziție planetară, este esențial să vorbești deschis despre nevoile tale afective fără să devii defensiv. Pentru cei singuri, eclipsa poate aduce o întâlnire memorabilă, dar claritatea emoțională va veni abia după ce trec primele impresii.

Horoscop săptămâna 10-14 august 2026 Taur

Săptămâna îți testează flexibilitatea mentală și capacitatea de organizare în mediul imediat. Trecerea lui Marte în Rac îți accelerează ritmul zilnic, determinându-te să faci drumuri frecvente și să rezolvi treburi administrative restante. În același timp, o Luna Nouă și Eclipsă de Soare în Leu zguduie sectorul căminului și al vieții de familie, marcând un punct de cotitură legat de o mutare, o renovare sau o decizie majoră privitoare la părinți. Opoziția dintre Mercur în Leu și Pluto în Vărsător aduce tensiuni verbale severe la locul de muncă sau în relația cu figurile de autoritate. Vei simți o presiune puternică între cerințele profesionale și responsabilitățile de acasă.

BANI: Sectorul profesional este zguduit de tensiuni, dar și de oportunități de reorganizare. Opoziția dintre Mercur în Leu și Pluto în Vărsător aduce neînțelegeri aprinse cu un superior ierarhic privind modul în care îți îndeplinești sarcinile la birou. Este posibil ca o decizie luată la nivel de conducere să îți dea peste cap planurile materiale. Cu toate acestea, decizia de a acționa determinat adusă de o Luna Nouă și Eclipsă de Soare în Leu îți poate aduce reorganizarea unui spațiu comercial sau o investiție majoră în proprietăți imobiliare. Opoziția dintre Venus în Balanță și Neptun în Berbec te avertizează să nu te bazezi pe ajutorul unor colegi de muncă la îndeplinirea sarcinilor zilnice, deoarece aceștia pot comite erori grave din neatenție.

DRAGOSTE: Viața afectivă este influențată de nevoia de siguranță emoțională la tine acasă. Trecerea lui Marte în Rac te determină să fii mai direct în discuțiile cu partenerul, însă tendința spre reactivitate poate stârni certuri din mărunțișuri. Opoziția dintre Venus în Balanță și Neptun în Berbec aduce momente de incertitudine, mai ales dacă ai impresia că partenerul își ascunde adevăratele stări sau dacă idealizezi o persoană din mediul tău profesional. Comunicarea sinceră devine esențială pentru a evita neînțelegerile. Eclipsa solară din Leu aduce un deznodământ necesar într-o chestiune de familie, obligându-te să pui capăt unor vechi resentimente și să construiești o nouă atmosferă de încredere alături de persoana iubită.

Horoscop săptămâna 10-14 august 2026 Gemeni

Zilele acestei săptămâni aduce o dinamică intensă în domeniul comunicării și al resurselor financiare. Intrarea lui Marte în Rac îți mută atenția pe gestionarea banilor munciți, determinându-te să acționezi cu mai multă dârzenie pentru protejarea veniturilor. Momentul reprezentat de o Luna Nouă și Eclipsă de Soare în Leu îți deschide noi perspective de învățare, aducând știri neașteptate sau oportunitatea de a semna un document esențial. Cu toate acestea, opoziția dintre Mercur în Leu și Pluto în Vărsător îți provoacă convingerile și modul de a gândi, punându-te în confruntări ideologice sau juridice dure. Trebuie să fii atent la ce declarații faci în public.

BANI: Trecerea lui Marte în Rac îți dă un impuls puternic de a căuta noi surse de venit, dar poate aduce și cheltuieli impulsive determinate de stări emoționale de moment. Fii foarte atent pe ce dai banii. Opoziția dintre Mercur în Leu și Pluto în Vărsător aduce un blocaj sau o controversă legată de un contract, o negociere sau un proces de autorizare. O autoritate sau un partener aflat la distanță poate încerca să îți anuleze un drept financiar. Din fericire, o Luna Nouă și Eclipsă de Soare în Leu aduce o resetare benefică în modul de negociere, permițându-ți să obții un nou acord comercial prin prezentarea clară a argumentelor tale.

DRAGOSTE: În viața sentimentală, opoziția dintre Venus în Balanță și Neptun în Berbec aduce o notă de mister, dar și riscul de dezamăgire romantică. Este posibil să fii atras de cineva care nu îți oferă garanții sau să atribui partenerului calități pe care acesta nu le are în realitate. Opoziția planetară îți cere să păstrezi picioarele pe pământ în privința flirturilor sau a promisiunilor făcute la petreceri. În cuplurile consolidate, discuțiile legate de bani devin prioritare din cauza tranzitului lui Marte în Rac. Evită să îți exprimi nemulțumirile financiare prin reproșuri mascate. Folosește claritatea adusă de eclipsa solară pentru a purta un dialog sincer despre planurile voastre de vacanță sau despre activitățile de recreere.

Horoscop săptămâna 10-14 august 2026 Rac

Săptămâna aduce o explozie de energie personală, dar și provocări legate de stăpânirea emoțiilor. Faptul că Marte trece în Rac chiar în sectorul identității tale îți oferă un plus de ambiție, curaj și vigoare fizică, dar îți poate crește și iritabilitatea în raport cu cei din jur. În același timp, faza de Luna Nouă și Eclipsă de Soare în Leu îți marchează un nou început în ceea ce privește valorile tale și modul în care îți apreciezi munca. Opoziția dintre Mercur în Leu și Pluto în Vărsător aduce lupte de putere ascunse sau tensiuni financiare legate de resurse împărțite. Păstrează-ți luciditatea când simți că ești supus unor presiuni psihologice din exterior.

BANI: O Luna Nouă și Eclipsă de Soare în Leu deschide o etapă complet nouă pentru veniturile tale personale, oferindu-ți ocazia de a obține o mărire de salariu sau de a-ți valorifica un talent la adevărata lui valoare. Totuși, opoziția dintre Mercur în Leu și Pluto în Vărsător arată o confruntare dură legată de un credit, un impozit, o taxă sau un partaj. Este posibil ca o instituție bancară sau un fost partener de afaceri să impună condiții dificile. Opoziția dintre Venus în Balanță și Neptun în Berbec avertizează asupra unor cheltuieli neprevăzute pentru locuință sau asupra unor promisiuni nerealiste legate de o tranzacție imobiliară.

DRAGOSTE: Atmosfera din cuplu poate fi destul de tensionată din cauza impulsivității crescute. Intrat în zodia ta, Marte te face mai dornic să preiei controlul în relație, ceea ce poate stârni reacții adverse din partea partenerului. Opoziția dintre Venus în Balanță și Neptun în Berbec aduce confuzie în spațiul domestic, generând neînțelegeri legate de responsabilitățile fiecăruia în casă sau de modul în care gestionați relația cu părinții. Evită tăcerile pedepsitoare și exprimă-ți nevoile în mod direct. Pentru cei singuri, magnetismul personal crește considerabil, dar eclipsa solară sugerează că trebuie mai întâi să vă redefiniți valoarea personală înainte de a vă dărui complet unei noi povești de dragoste.

Horoscop săptămâna 10-14 august 2026 Leu

Te afli în centrul atenției astrologice a acestei săptămâni, trăind momente de puternică transformare personală. Evenimentul major reprezentat de o Luna Nouă și Eclipsă de Soare în Leu în sectorul imaginii tale aduce o resetare a obiectivelor și a modului în care te vezi pe tine însuți. În schimb, trecerea lui Marte în Rac îți activează zona izolării, aducând o scădere a energiei fizice și necesitatea de a te odihni mai mult. Opoziția dintre Mercur în Leu și Pluto în Vărsător provoacă discuții aprinse și blocaje în relațiile strânse. Vei fi pus în situația de a înfrunta critici dure sau încercări de manipulare din partea unor opozanți.

BANI: Săptămâna aduce restructurări importante în modul în care îți susții interesele profesionale. Opoziția dintre Mercur în Leu și Pluto în Vărsător indică negocieri dificile pentru un contract sau o colaborare stabilă. Un partener de afaceri sau un client important poate încerca să își impună punctul de vedere prin ultimatumuri. Nu lua decizii impulsive sub presiunea momentului. Eclipsa de Soare în Leu îți oferă însă puterea de a-ți relansa cariera sau de a redefini imaginea personală. Opoziția dintre Venus în Balanță și Neptun în Berbec cere prudență sporită în privința semnării unor acte comerciale sau la achiziția unor mijloace de transport, unde pot apărea detalii ascunse.

DRAGOSTE: Relațiile de cuplu traversează un test major de sinceritate și putere. Opoziția dintre Mercur în Leu și Pluto în Vărsător scoate la suprafață tensiuni acumulate, gelozii sau dorința unuia dintre parteneri de a exercita control absolut asupra celuilalt. Dialectica dintre voi poate deveni extrem de acidă dacă nu stăpâniți orgoliul. Opoziția dintre Venus în Balanță și Neptun în Berbec aduce riscul de a fi amăgit de cuvinte frumoase dar goale de conținut, venite din partea unei persoane din mediul apropiat. Eclipsa solară din zodia ta îți cere să pui capăt tiparelor relaționale toxice și să ceri respectul pe care îl meriți în viața sentimentală.

Horoscop săptămâna 10-14 august 2026 Fecioară

Săptămâna aduce o nevoie acută de retragere, analiză și reorganizare a planurilor de viitor. Trecerea lui Marte în Rac îți dinamizează domeniul prietenilor și al proiectelor colective, dar poate aduce și neînțelegeri cu anumiți amici care devin prea defensivi. În același timp, o Luna Nouă și Eclipsă de Soare în Leu îți activează sectorul subconștientului și al încheierilor de etape, obligându-te să eliberezi resentimentele și să te îngrijești mai mult de sănătate. Opoziția dintre Mercur în Leu și Pluto în Vărsător aduce un stres mental crescut, gânduri obsesive sau dezvăluirea unor secrete la locul de muncă care îți dau peste cap ordinea zilnică.

BANI: Domeniul financiar cere o atenție deosebită din cauza iluziilor legate de evaluarea resurselor. Opoziția dintre Venus în Balanță și Neptun în Berbec poate aduce erori grave de calcul în bugetul personal sau speranțe nerealiste privind obținerea unui sprijin material de la terți. Evită împrumuturile și nu investi bani în proiecte incerte. Opoziția dintre Mercur în Leu și Pluto în Vărsător arată conflicte la locul de muncă legate de proceduri sau de distribuirea sarcinilor de lucru. Un coleg poate încerca să îți submineze autoritatea în mod discret. Totuși, trecerea lui Marte în Rac îți poate aduce sprijinul unui grup de susținători determinați să te ajute să depășești un impas profesional.

DRAGOSTE: Viața romantică este învăluită într-o atmosferă de incertitudine și sensibilitate exagerată. Opoziția dintre Venus în Balanță și Neptun în Berbec predispune la dezamăgiri emoționale, mai ales dacă ai tendința de a te sacrifica pentru partener fără a primi recunoștință în schimb. Fii atent la limitele pe care le impui în relație. Eclipsa solară din Leu îți oferă oportunitatea de a te vindeca de o suferință veche și de a lăsa în urmă o poveste de dragoste neîmplinită. Pentru cuplurile stabile, tranzitul lui Marte în Rac aduce oportunitatea de a participa împreună la evenimente sociale, dar trebuie să evitați discuțiile în contradictoriu despre bani în fața altor persoane.

Horoscop săptămâna 10-14 august 2026 Balanță

Săptămâna aduce un prim plan profesional extrem de activ, dublat de oportunități în zona socială. Trecerea lui Marte în Rac îți activează sectorul carierei și al reputației, oferindu-ți ambiție crescută de a-ți atinge obiectivele, dar și un risc crescut de conflicte cu șefii. Momentul marcat de o Luna Nouă și Eclipsă de Soare în Leu aduce oportunități majore de extindere a rețelei sociale, prietenii noi și proiecte de grup promițătoare. Opoziția dintre Mercur în Leu și Pluto în Vărsător aduce însă tensiuni între aspirațiile tale sociale și dorința de a te dedica unui proiect creativ personal sau copiilor.

BANI: Cariera și ambițiile profesionale sunt supuse unor provocări directe. Trecerea lui Marte în Rac te determină să acționezi cu fermitate pentru a-ți apăra poziția la locul de muncă, dar poate aduce dispute cu persoanele de la conducere care se simt amenințate de atitudinea ta. Opoziția dintre Mercur în Leu și Pluto în Vărsător arată opoziții financiare dure legate de bugetul unui proiect de grup sau de costurile legate de o pasiune. Fii atent pe ce resurse te bazezi. Pe de altă parte, o Luna Nouă și Eclipsă de Soare în Leu îți poate aduce un sponsor important sau intrarea într-o asociație profesională de prestigiu care îți va deschide uși importante.

DRAGOSTE: Planul sentimental este puternic marcat de opoziția dintre Venus în Balanță și Neptun în Berbec. Aflată chiar în zodia ta, planeta Venus îți sporește farmecul, dar opoziția cu Neptun aduce riscul de a proiecta fantezii nerealiste asupra partenerului de viață. Poți avea impresia că celălalt nu este complet sincer sau te poți simți derutat de comportamentul său schimbător. Evită deciziile radicale în cuplu în aceste zile. Opoziția dintre Mercur în Leu și Pluto în Vărsător poate aduce certuri din cauza geloziei sau a dorinței de control în cercul de prieteni. Pentru cei singuri, eclipsa din Leu poate aduce o cunoștință nouă prin intermediul partenerilor de afaceri, dar claritatea intențiilor se va vedea mai târziu.

Horoscop săptămâna 10-14 august 2026 Scorpion

Săptămâna aduce o puternică expansiune a orizonturilor tale, dar și bătălii intense pentru statutul profesional. Trecerea lui Marte în Rac îți stimulează dorința de a învăța, de a călători sau de a rezolva chestiuni juridice restante, dându-ți determinare în susținerea ideilor tale. În același timp, o Luna Nouă și Eclipsă de Soare în Leu deschide un capitol complet nou în carieră, aducând o oportunitate rară de avansare sau o schimbare de direcție profesională. Opoziția dintre Mercur în Leu și Pluto în Vărsător aduce însă conflicte majore între ambițiile tale de ascensiune și problemele nerezolvate din familia de origine sau din cămin.

BANI: Domeniul profesional este incendiar în această perioadă. O Luna Nouă și Eclipsă de Soare în Leu îți resetează statutul public, putând aduce o propunere pentru o funcție de conducere sau lansarea unei afaceri proprii. Totuși, opoziția dintre Mercur în Leu și Pluto în Vărsător arată că deciziile tale profesionale vor întâmpina o opoziție aprigă din partea familiei sau vor genera tensiuni legate de un spațiu locativ. Un membru al familiei poate încerca să îți blocheze o investiție. Opoziția dintre Venus în Balanță și Neptun în Berbec avertizează asupra unor erori în gestionarea unor plăți secrete sau a unor sarcini de muncă delăsate care îți pot afecta imaginea dacă sunt descoperite.

DRAGOSTE: În viața de cuplu, tensiunile vin din dificultatea de a echilibra cerințele profesionale cu viața privată. Trecerea lui Marte în Rac favorizează planificarea unei vacanțe în afara țării alături de persoana iubită, aducând un suflu nou și dorință de aventură. Cu toate acestea, opoziția dintre Mercur în Leu și Pluto în Vărsător poate aduce certuri severe dacă permiți problemelor de la birou să îți dicteze starea de spirit acasă. Opoziția dintre Venus în Balanță și Neptun în Berbec aduce sentimente de izolare sau nostalgie după o iubire trecută. Comportă-te cu maturitate și oferă-i partenerului siguranță, fără a lăsa nesiguranțele interioare să distrugă armonia din relație.

Horoscop săptămâna 10-14 august 2026 Săgetător

Zilele acestea pun accentul pe gestionarea resurselor comune, regenerare și extinderea perspectivelor intelectuale. Trecerea lui Marte în Rac îți activează zona transformărilor profunde, a creditelor și a moștenirilor, determinându-te să rezolvi de urgență probleme financiare restante. Totodată, o Luna Nouă și Eclipsă de Soare în Leu aduce oportunități majore legate de studii, examene, călătorii îndepărtate sau colaborări cu străinătatea. Opoziția dintre Mercur în Leu și Pluto în Vărsător aduce confruntări verbale dure în negocieri, dispute privind adevărul juridic sau neînțelegeri severe cu rudele apropiate și vecinii.

BANI: Sectorul financiar comun este extrem de solicitat. Trecerea lui Marte în Rac te împinge să achiți datorii, să rezolvi chestiuni legate de taxe sau să porți discuții ferme despre un partaj. Atenție la impulsivitate în gestionarea banilor partenerului. Opoziția dintre Mercur în Leu și Pluto în Vărsător aduce un blocaj dur într-o negociere sau în obținerea unei autorizații. Cineva poate încerca să te manipuleze prin informații false sau dezinformare. Cu toate acestea, faza de Luna Nouă și Eclipsă de Soare în Leu aduce șansa de a semna un contract avantajos legat de comerțul exterior sau de a obține o calificare profesională superioară care îți va crește veniturile.

DRAGOSTE: Relația de cuplu este influențată de opoziția dintre Venus în Balanță și Neptun în Berbec, care aduce riscul de neînțelegeri în cercul social. Este posibil ca prietenii să se amestece nedorit în viața ta amoroasă sau ca tu să ai așteptări nerealiste de la partener în cadrul unor evenimente publice. Păstrează discreția privind viața intimă. Trecerea lui Marte în Rac intensifică pasiunea și dorința de intimitate fizică, dar poate aduce și momente de gelozie accentuată. Pentru cei singuri, eclipsa solară din Leu poate aduce o poveste de dragoste cu cineva dintr-o altă cultură sau întâlnită în timpul unei călătorii, însă trebuie să eviți promisiunile făcute în grabă.

Horoscop săptămâna 10-14 august 2026 Capricorn

Săptămâna aduce în prim plan parteneriatele și gestionarea resurselor financiare comune. Trecerea lui Marte în Rac îți activează sectorul relațiilor și al căsătoriei, aducând dinamism în viața de cuplu, dar și riscul unor confruntări deschise cu partenerul sau cu rivalii din afaceri. În același timp, o Luna Nouă și Eclipsă de Soare în Leu marchează un nou început legat de investiții, credite sau procese de regenerare emoțională. Opoziția dintre Mercur în Leu și Pluto în Vărsător aduce tensiuni majore legate de bani, unde pot apărea divergențe profunde de opinii privind controlul asupra bugetului.

BANI: Planul financiar comun și investițiile sunt supuse unor presiuni uriașe. Opoziția dintre Mercur în Leu și Pluto în Vărsător aduce lupte intense de putere privind împărțirea profitului într-o afacere sau rambursarea unui împrumut. Un partener sau o instituție poate încerca să îți limiteze accesul la anumite fonduri. Cu toate acestea, o Luna Nouă și Eclipsă de Soare în Leu îți oferă ocazia de a reseta complet o strategie de investiții sau de a scăpa de o obligație financiară grea. Opoziția dintre Venus în Balanță și Neptun în Berbec te avertizează să nu te bazezi pe promisiuni nesigure privind o avansare la locul de muncă sau o reevaluare a imaginii profesionale.

DRAGOSTE: Relațiile de cuplu traversează o perioadă de provocări directe. Trecerea lui Marte în Rac îl poate face pe partener mai combativ, mai reactiv sau mai dornic să își impună dorințele în casă. Nu răspunde cu răceală, ci caută să înțelegi motivele emoționale din spatele atitudinii sale. Opoziția dintre Mercur în Leu și Pluto în Vărsător poate aduce certuri din cauza gestionării banilor din casă sau a unor secrete financiare ieșite la iveală. Opoziția dintre Venus în Balanță și Neptun în Berbec aduce riscul de a fi dezamăgit de lipsa de susținere a partenerului în cariera ta. Clarifică lucrurile prin dialog calm și evită să acumulezi resentimente.

Horoscop săptămâna 10-14 august 2026 Vărsător

Săptămâna aduce o atenție deosebită acordată muncii zilnice, sănătății, dar și schimbări majore în planul parteneriatelor. Trecerea lui Marte în Rac îți dinamizează sectorul sarcinilor curente și al stării fizice, determinându-te să muncești mai mult, dar expunându-te la risc de epuizare sau accidente domestice din grabă. Momentul reprezentat de o Luna Nouă și Eclipsă de Soare în Leu îți deschide o etapă nouă în căsnicie sau în colaborările profesionale. În același timp, opoziția dintre Mercur în Leu și Pluto în Vărsător, aflat chiar în zodia ta, generează confruntări verbale dure și tentative de manipulare în relațiile cu ceilalți.

BANI: La locul de muncă, ritmul devine extrem de alert. Trecerea lui Marte în Rac te determină să rezolvi rapid sarcini complexe, dar poate stârni conflicte cu colegii de birou din cauza unui mod de lucru prea autoritar. Opoziția dintre Mercur în Leu și Pluto în Vărsător indică negocieri contractuale extrem de dure. Cineva dintr-o colaborare poate încerca să îți anuleze ideile sau să îți impună condiții drastice. Totuși, o Luna Nouă și Eclipsă de Soare în Leu creează premisa semnării unui nou contract de asociere sau atragerii unui client important. Opoziția dintre Venus în Balanță și Neptun în Berbec avertizează asupra riscului de dezinformare în tranzacțiile financiare legate de călătorii sau studii.

DRAGOSTE: Sectorul relațional este supus unei transformări profunde. O Luna Nouă și Eclipsă de Soare în Leu marchează un moment de resetare în viața de cuplu, oferindu-ți ocazia de a reîmprospăta legătura sau de a trece la o nouă etapă de angajament. Cu toate acestea, opoziția dintre Mercur în Leu și Pluto în Vărsător poate aduce certuri grele dacă încerci să controlezi deciziile partenerului sau dacă refuzi să îi asculți argumentele. Opoziția dintre Venus în Balanță și Neptun în Berbec creează riscul de a cădea în capcana unor fantezii romantice legate de o persoană întâlnită la distanță. Păstrează-ți ancorarea în realitate și comunică deschis fără a folosi cuvinte dure.

Horoscop săptămâna 10-14 august 2026 Pești

Perioada cuprinsă între zece și paisprezece august aduce o explozie de creativitate, dar și necesitatea de a pune ordine în rutina zilnică și în sănătate. Trecerea lui Marte în Rac îți activează domeniul iubirii, al copiilor și al pasiunilor, dându-ți dorință de exprimare liberă și energie pentru activități recreative. În schimb, faza de Luna Nouă și Eclipsă de Soare în Leu îți resetează domeniul muncii și al stilului de viață, aducând o schimbare de sarcină la birou sau un nou regim de sănătate. Opoziția dintre Mercur în Leu și Pluto în Vărsător aduce frământări interioare, tăceri apăsătoare sau frici nejustificate legate de siguranța locului de muncă.

BANI: Planul profesional este vizat de schimbări importante de organizare. O Luna Nouă și Eclipsă de Soare în Leu îți aduce oportunitatea de a obține un nou loc de muncă, un nou proiect la birou sau un nou mod de eficientizare a activității curente. Cu toate acestea, opoziția dintre Mercur în Leu și Pluto în Vărsător arată tensiuni ascunse la birou, bârfe sau manevre făcute în culise de către opozanți ascunși. Opoziția dintre Venus în Balanță și Neptun în Berbec aduce riscul de a pierde bani din cauza unei gestiuni defectuoase a resurselor comune sau a amânării nejustificate a plății unor taxe. Fii foarte atent la contabilitate.

DRAGOSTE: Viața afectivă beneficiază de tranzitul favorabil al lui Marte în Rac, care îți sporește apetitul romantic, aducând pasiune în cuplu și dorința de a petrece timp plăcut alături de persoana iubită. Pentru cei singuri, acest tranzit aduce ocazii excelente de flirt. Cu toate acestea, opoziția dintre Venus în Balanță și Neptun în Berbec creează riscul unor dezamăgiri emoționale cauzate de așteptări nerealiste privind implicarea financiară sau afectivă a partenerului. Nu lăsa incertitudinile interioare să îți umbrească momentele de bucurie. Comunică sincer despre ce simți și folosește energia eclipsei pentru a stabili o rutină mai sănătoasă de viață în doi.