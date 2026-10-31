Horoscop săptămânal Fecioară 2-6 noiembrie 2026. Săptămâna îți ascute capacitatea analitică și te îndeamnă la o strategie discretă, dar extrem de eficientă. Aspectul Soare conjuncție Mercur în Scorpion îți conferă o minte sclipitoare, putere de convingere și abilitatea de a rezolva acte birocratice încâlcite cu mare ușurință.

În același timp, faptul că Luna este în conjuncție cu Marte și Jupiter în Leu îți activează sectorul subconștientului, oferindu-ți o forță psihologică uriașă din culise, dar cerându-ți să fii atent la epuizarea fizică. Echilibrul și siguranța materială sunt susținute de aspectul armonios Venus sextil Jupiter, care îți aduce vești liniștitoare legate de stabilitatea resurselor proprii.

BANI: Planul financiar direct este protejat de aspectul Venus sextil Jupiter, permițându-ți să încasezi bani meritați, să reglezi tarifele profesionale și să faci achiziții practice de o reală valoare. La serviciu, Soare conjuncție Mercur în Scorpion te transformă într-un negociator imbatabil în acordurile locale, capabil să redacteze documente fără cusur și să descopere soluții ingenioase la probleme administrative complexe. Totuși, sub influența conjuncției din Leu, este recomandat să lucrezi discret la proiectele ambițioase și să nu îți dezvălui strategiile financiare în fața colaboratorilor înainte ca actele să fie semnate oficial.

DRAGOSTE: În relațiile afective, sinceritatea și dialogul profund devin căile sigure către armonie. Fuziunea dintre Soare și Mercur în Scorpion te ajută să porți discuții clarificatoare cu partenerul, lăsând la o parte ambiguitățile din trecut. Dacă au existat temeri ascunse sau frământări interioare, forța spirituală adusă de Luna în conjuncție cu Marte și Jupiter în Leu te sprijină să te eliberezi de amintiri dureroase. Prin prisma aspectului Venus sextil Jupiter, dovezile de devotament se manifestă prin gesturi practice și sprijin necondiționat, consolidând respectul reciproc și liniștea sufletească în doi.