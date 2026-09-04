Horoscop săptămânal Fecioară 7-11 septembrie 2026. Ești fără îndoială figura centrală a acestei săptămâni, bucurându-te de un val substanțial de vitalitate și limpezime. Evenimentul major este reprezentat de Luna Nouă în Fecioară, care are loc chiar în sectorul identității tale, marcând momentul perfect pentru a începe proiecte noi, a-ți schimba înfățișarea și a-ți reseta prioritățile personale.

În același timp, Uranus retrogradează în Gemeni și temperează schimbările haotice din viața ta profesională, oferindu-ți răgazul să analizezi realizările recente. Odată ce Mercur trece în Balanță, gândurile tale se îndreaptă către stabilitatea financiară și negocieri salariale. În plus, momentul în care Venus intră în Scorpion îți ascute intuiția și îți face discursul extrem de convingător și pasional în interacțiunile cu cei din jur.

BANI: Profesional, ești într-o postură de mare forță. Luna Nouă în Fecioară îți conferă energie pentru a-ți asuma sarcini independente și a demonstra că ești un om de bază în orice demers. Când Uranus retrogradează în Gemeni, presiunea atingerii unor ținte profesionale nerealiste scade, lăsându-ți timp să corectezi erori de strategie. Trecerea lui Mercur în Balanță aduce oportunități excelente de calcul al tarifelor și stabilire a unor plăți corecte pentru serviciile tale. În plus, Venus în Scorpion te ajută să convingi partenerii de afaceri prin argumente solide, pătrunzătoare, atrăgând colaborări profitabile fără mari eforturi.

DRAGOSTE: În sfera afectivă, prezența Lunii Noi în propriul tău semn îți oferă curajul de a spune clar ce îți dorești de la o relație și de a renunța la compromisurile care te nemulțumeau. Partenerul va aprecia fermitatea ta calmă. Odată ce Venus intră în Scorpion, comunicarea în cuplu devine magnetică și plină de intensitate. Reușiți să discutați despre secrete sau temeri intime care vă apropiau mai puțin în trecut, vindecând distanța emoțională. Dacă ești singur, mesajele schimbate în aceste zile pot stârni o atracție profundă, bazată pe o curiozitate intelectuală și sufletească deosebită.