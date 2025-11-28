Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Horoscop săptămânal Gemeni 1-5 decembrie 2025

Horoscop săptămânal Gemeni 1-5 decembrie 2025. Luna Plină se petrece în semnul tău, ceea ce aduce o decizie majoră, o schimbare, o clarificare sau finalizarea unui proces început în ultimele săptămâni.

de Redactia Observator

la 28.11.2025 , 12:39
Horoscop săptămânal prezentat de Observator Horoscop săptămânal Gemeni 1-5 decembrie 2025 - Shutterstock

Este momentul în care închizi o etapă, finalizezi un proiect personal sau te desprinzi de un rol în care nu te mai regăseai. Mercur în trigon cu Jupiter îți oferă noroc în discuții, dar și capacitatea de a rezolva o problemă care implică autorități, instituții sau persoane cu statut. Venus în sextil cu Pluto activează zona relațiilor profunde: poți primi o informație surprinzătoare despre o persoană apropiată, poți afla un adevăr sau poți închide un capitol emoțional.

BANI: Mercur în trigon cu Jupiter aduce un context bun pentru semnarea unui contract, pentru renegocierea unui tarif sau pentru finalizarea unui proces birocratic. Poți recupera o sumă, poți primi o confirmare de plată sau poți avea discuții avantajoase cu un client. Venus în sextil cu Pluto poate aduce bani prin intermediul altcuiva: un partener, o persoană influentă sau o situație legată de resurse comune. Luna Plină poate marca un final clar în zona financiară: o decizie, un buget, o plată mare sau renunțarea la o cheltuială.

DRAGOSTE: Afectiv, Venus în sextil cu Pluto îți scoate la suprafață emoții puternice. Dacă ești într-o relație, pot apărea discuții despre intensitate, adevăr, limite și dorințe. Luna Plină te face direct și transparent, ceea ce poate duce la un moment important între tine și partener. Cei singuri pot avea o întâlnire karmică, scurtă dar intensă, sau pot primi un mesaj care schimbă o situație afectivă tergiversată.

Articolul continuă după reclamă
Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

astre dragoste cariera bani zodiac zodii dragoste zodii iubire zodii noroc compatibilitate zodii zodiac dragoste
Înapoi la Homepage
Comisia Europeană a aprobat cumpărarea marii companii din România de către miliardarul Rinat Ahmetov!
Comisia Europeană a aprobat cumpărarea marii companii din România de către miliardarul Rinat Ahmetov!
Chef Roxana Blenche este însărcinată! Celebrul bucătar de la Hello Chef va deveni mamă pentru a doua oară
Chef Roxana Blenche este însărcinată! Celebrul bucătar de la Hello Chef va deveni mamă pentru a doua oară
Universitatea Craiova, ca şi calificată în play-off-ul Conference League după 1-0 cu Mainz! Toate calculele
Universitatea Craiova, ca şi calificată în play-off-ul Conference League după 1-0 cu Mainz! Toate calculele
Doi soți au crezut că și-au cumpărat o casă cu 25.000 de dolari, dar de fapt au luat doar aleea de lângă ea. Ce greșeală au făcut
Doi soți au crezut că și-au cumpărat o casă cu 25.000 de dolari, dar de fapt au luat doar aleea de lângă ea. Ce greșeală au făcut
Ce au auzit vecinii în timp ce fetița de 10 ani din Timișoara era înjunghiată de mamă. Detalii halucinante
Ce au auzit vecinii în timp ce fetița de 10 ani din Timișoara era înjunghiată de mamă. Detalii halucinante
Comentarii


Întrebarea zilei
Ca să reduceţi facturile, v-aţi instala panouri fotovoltaice pe balcon?
Observator » Horoscop » Horoscop săptămânal Gemeni 1-5 decembrie 2025