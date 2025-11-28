Horoscop săptămânal Gemeni 1-5 decembrie 2025. Luna Plină se petrece în semnul tău, ceea ce aduce o decizie majoră, o schimbare, o clarificare sau finalizarea unui proces început în ultimele săptămâni.

Este momentul în care închizi o etapă, finalizezi un proiect personal sau te desprinzi de un rol în care nu te mai regăseai. Mercur în trigon cu Jupiter îți oferă noroc în discuții, dar și capacitatea de a rezolva o problemă care implică autorități, instituții sau persoane cu statut. Venus în sextil cu Pluto activează zona relațiilor profunde: poți primi o informație surprinzătoare despre o persoană apropiată, poți afla un adevăr sau poți închide un capitol emoțional.

BANI: Mercur în trigon cu Jupiter aduce un context bun pentru semnarea unui contract, pentru renegocierea unui tarif sau pentru finalizarea unui proces birocratic. Poți recupera o sumă, poți primi o confirmare de plată sau poți avea discuții avantajoase cu un client. Venus în sextil cu Pluto poate aduce bani prin intermediul altcuiva: un partener, o persoană influentă sau o situație legată de resurse comune. Luna Plină poate marca un final clar în zona financiară: o decizie, un buget, o plată mare sau renunțarea la o cheltuială.

DRAGOSTE: Afectiv, Venus în sextil cu Pluto îți scoate la suprafață emoții puternice. Dacă ești într-o relație, pot apărea discuții despre intensitate, adevăr, limite și dorințe. Luna Plină te face direct și transparent, ceea ce poate duce la un moment important între tine și partener. Cei singuri pot avea o întâlnire karmică, scurtă dar intensă, sau pot primi un mesaj care schimbă o situație afectivă tergiversată.

