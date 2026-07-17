Horoscop săptămânal Gemeni 20-24 iulie 2026. Tranzitul Soarelui prin sectorul comunicării și al interacțiunilor sociale îți stimulează curiozitatea și dorința de a învăța lucruri noi sau de a face schimb de idei cu cei din jur.

În același timp, planeta ta guvernatoare, Mercur, își încheie perioada de retrogradare în sectorul valorilor personale și al resurselor. Acest lucru înseamnă că acele dubii legate de valoarea ta profesională sau ezitările în luarea deciziilor importante dispar. Te simți mult mai ancorat în realitate și capabil să iei decizii ferme. Claritatea mentală revine în forță, fapt care te ajută să îți structurezi prioritățile și să elimini agitația inutilă care te-a măcinat recent. Relațiile cu colegii de muncă sau cu vecinii devin mult mai relaxate și constructive.

BANI: În planul financiar, sfârșitul retrogradării lui Mercur chiar în sectorul banilor munciți reprezintă o veste excelentă. Toate acele plăți care au întârziat sau erorile bancare care au creat neplăceri se rezolvă acum rapid. Aspectul de sextil pe care Mercur îl formează cu Venus, aflată în sectorul casei și al familiei, sugerează o perioadă favorabilă pentru investiții imobiliare sau achiziții destinate confortului domestic. Poți primi un sprijin financiar neașteptat de la un membru al familiei sau poți decide să vinzi un bun de valoare din gospodărie pentru a obține un profit bun. Negocierile salariale sau discuțiile despre tarifele serviciilor tale decurg excelent, deoarece știi exact cum să îți pui în valoare abilitățile practice.

DRAGOSTE: Viața afectivă este marcată de armonie și de dorința de a crea un refugiu sigur alături de partenerul de cuplu. Cu Venus în sectorul casei, ești înclinat să petreci mai mult timp în intimitatea căminului, organizând cine liniștite sau redecorând spațiul comun pentru a fi mai primitor. Comunicarea cu partenerul se bazează pe siguranță emoțională și pe exprimarea deschisă a nevoilor materiale și afective. Discuțiile despre viitorul vostru comun devin extrem de pragmatice și lipsite de tensiune. Dacă ești singur, stabilitatea ta emoțională atrage oameni de încredere în viața ta. O persoană cu care ai o conexiune veche sau pe care o cunoști prin intermediul unor rude ar putea să îți trezească interesul. Te atrag gesturile concrete de grijă și atenție, preferând un dialog așezat și sincer în locul unor promisiuni lipsite de fundament real.