Presiunea de a avea un corp "perfect" înainte de a merge la plajă afectează tot mai multe persoane. Fenomenul se numeşte "beachtimidation" - teama de a apărea în costum de baie din cauza felului în care ne percepem propriul corp. Despre această anxietate, despre comparațiile din mediul online și despre cum putem construi o relație mai sănătoasă cu propria imagine a vorbit psihologul Cristina Fedorovici la Observator 16.

Prezentator: De unde vine această asprime față de propriul corp? Ce ne face să ne iubim corpul și ce ne face să ne uităm în oglindă și să spunem că nu suntem mulțumiți 100% și că nu vrem să mergem la plajă?

Cristina Fedorovici: Imaginea corporală face parte din imaginea de sine, care este în strânsă legătură cu încrederea în sine și stima de sine și care începe să se construiască încă din copilărie. Se construiește și se reconstruiește permanent. De foarte mici, de exemplu, în momentul în care îi punem unei fetițe o rochiță și ni se pare că este minunată și îi spunem asta, ea deja înregistrează: "Mami este foarte fericită când eu sunt frumoasă, deci trebuie să fiu frumoasă." Practic, pe parcursul întregii vieți noi construim și reconstruim imaginea de sine.

Prezentator: Și se suprapune foarte mult și tot ceea ce vedem acum pe internet, cu acest corp perfect și ideea că trebuie să mergem la plajă în ținute cât mai elegante. Cât de mult contează partea asta?

Articolul continuă după reclamă

Cristina Fedorovici: Creierul nostru este obișnuit să se compare cu ceilalți oameni. Problema este cum ne comparăm cu ceilalți și cine sunt acei ceilalți.

Prezentator: Și cum ne comparăm corect?

Cristina Fedorovici: Ar trebui să ne uităm și la cei care sunt ca noi. Pentru că nu ne mai uităm atât de mult la ceilalți oameni, la cum sunt ei în viața de zi cu zi, ci ne comparăm mai degrabă cu ceea ce vedem pe internet. Și, evident, acolo vedem niște poze, nu întotdeauna prelucrate, dar alese cu foarte mare grijă. Dăm la o parte cum arată oamenii obișnuiți pe stradă și ne raportăm la felul în care se prezintă oamenii în online, vedetele și persoanele pe care le urmărim.

Prezentator: Cum scăpăm de această rușine? Cum trecem peste această imagine și reușim totuși să ne bucurăm de moment?

Cristina Fedorovici: Să înțelegem că nu dăm un examen în momentul în care intrăm pe plajă și că doar dacă îl trecem avem dreptul să ne bucurăm de vacanță.

Prezentator: Noi, doamnele, suntem un pic mai aspre cu noi și avem tendința să ne judecăm prea mult. Credeți?

Cristina Fedorovici: Da, pentru că asupra noastră s-a pus o presiune mult mai mare încă din copilărie. Fetițele trebuie să fie frumoase și atunci suntem obișnuite să ne uităm mai mult la acest aspect. Dar mai este ceva: avem impresia că ceilalți oameni sunt la fel de preocupați de felul în care arătăm noi. În realitate, nu sunt atât de preocupați.

Prezentator: Un sfat pentru cei care se uită la noi și spun: "N-am mai fost la plajă de mult timp pentru că nu arăt perfect." Ce le-ați spune pentru vara asta? Ce să facă?

Cristina Fedorovici: Să se uite la felul în care își vorbesc despre propriul corp. Primul pas ar fi să își vorbească cu puțin mai multă compasiune și să se gândească la faptul că acel corp nu există doar ca să dăm bine în poze sau pe plajă. Corpul acela face foarte multe lucruri pentru noi. Inclusiv ne aduce la plajă.