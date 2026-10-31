Horoscop săptămânal Gemeni 2-6 noiembrie 2026

Soarele în conjuncție cu Mercur în Scorpion îți ascute spiritul de observație la locul de muncă, ajutându-te să optimizezi programul cotidian și să acorzi atenție stării tale fizice. Concomitent, aspectul de Lună în conjuncție cu Marte și Jupiter în Leu îți conferă o forță de convingere, îndrăzneală în dialoguri și o poftă imensă de a împărtăși idei valoroase cu mediul apropiat. Grație aspectului armonios Venus sextil Jupiter, beneficiezi de inspirație creativă, veselie și întâlniri plăcute care îți înseninează starea de spirit.

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DRAGOSTE: Sectorul afectiv strălucește prin farmec, spontaneitate și bună dispoziție. Tranzitul prin care Venus face sextil cu Jupiter îți amplifică puterea de seducție, aducând flirturi dacă ești singur și bucurie în interacțiunile amoroase. Comunicarea cu persoana iubită este plină de căldură și pasiune datorită conjuncției din Leu, permițându-ți să faci mărturisiri curajoase. Fii atent doar la tendința de a analiza critic fiecare obicei mărunt al partenerului sub impulsul conjuncției din Scorpion; alege să vezi imaginea de ansamblu și bucură-te de clipele luminoase trăite în doi.